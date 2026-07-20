日本名古屋男子堕楼砸中女途人 女死男重伤

日本爱知县名古屋市中心惊传堕楼夺命惨剧。一名男子从一栋12层楼高的公寓大厦堕下，不偏不倚压中下方行人路上的一名过路女子。无辜女路人惨遭强大冲击力重创，两人双双重伤倒地，现场目击民众吓得赶紧通报消防部门。不幸的是，这名平白遭遇横祸的年轻女子，在送院紧急抢救约4.5小时后，于周日（19日）清晨因出血性休克伤重不治；而堕楼的男子目前则持续陷入重度昏迷，情况危殆。

综合日本富士新闻网（FNN）等当地媒体报道，这起不幸的意外发生在当地时间19日凌晨1时许。案发地点位于名古屋市最繁华的中心地带「荣区」，该区域高楼大厦与住宅公寓极为密集。事发当时，有目击民众惊恐发现有人从公寓高处堕下，且正巧压中下方的无辜行人，现场随即传出惊恐的惨叫声，民众吓得连忙向消防部门报案。

当地警方与救护车赶抵现场时，被压中的23岁餐厅职员稻叶朋来，与堕楼男子皆已倒卧血泊。事发时稻叶朋来正与一名女性朋友同行，恰巧步经该栋公寓，岂料被堕楼男子当头砸中。救护车火速将两人送医抢救，惟稻叶朋来因身体遭受大面积重击重创，于同日清晨5时30分左右，因出血性休克不幸过世。

至于堕楼的29岁男子田口伸成，目前仍处于重度昏迷状态，其头部和胸部受到重击，伤势极其严重，暂时无法进行笔录落口供。警方透露，伤者并非该公寓的住户，由于现场未发现遗书或类似物品，警方目前已全面封锁现场，鉴识人员正针对大楼进行逐层过滤、采证与深入调查，以厘清其堕楼的真正原因。