厌女网红︱泰特兄弟涉性侵遭英通缉 曾在兰桂坊现身于迈阿密被捕

千万粉丝级的「厌女网红」泰特兄弟（Andrew Tate及Tristan Tate），因涉嫌强奸、人口贩卖等59项罪名被英国通缉。曾于今年3月高调在香港兰桂坊现身的二人，在美国迈阿密被捕，英国检方已向美方提出引渡要求。

涉强奸、人口贩卖等59罪

据美国媒体报道，泰特兄弟18日在迈阿密出席私人活动时，遭美国法警应英国要求拘捕。



法新社报道，美国法警局（USMS）证实泰特兄弟已被拘捕。网上亦流出二人被拘捕时的影片，片中泰特兄弟看到法警现身时面露愕然神色，二人随即被锁上手扣带走。

泰特兄弟是有英、美双重国籍的退役拳击手，以极端厌女言论在网上走红，全球拥逾千万粉丝，因行为受争议遭社群平台封锁。

二人在英涉及性侵、人口贩卖等多项控罪，2025年被通缉。英国皇家检察署（CPS）表示，根据警方取得的新证据，向泰特兄弟追加强暴、安排或协助以性剥削为目的之人口贩运，以及涉及儿童不雅照片等罪嫌，受害人增至7人，二人所有控罪累计59项。

泰特兄弟今年3月，曾高调在香港兰桂坊现身，又坐渡轮游维港。