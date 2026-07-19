不是AI︱中国游客南韩机场集体狂奔打尖 柜枱职员受伤︱有片

中国游客在外国再发生争议事件，南韩仁川机场日前有大批中国旅客集体穿越围栏狂奔插队，在柜枱前造成混乱有职员受伤。由于失控场面太夸张，一度被网民误以为是AI影片。机场方面证实事件，指近期已有多宗涉及中国游客插队事件，正研究更改围栏设计杜绝破坏秩序行为。

本月最少5宗相同事件

据多家南韩媒体报道，近日有多段影片流出，指本月2日凌晨，在仁川机场第一航厦3楼出境大厅，有数十名中国游客不守秩序，推著行李箱，弯腰穿越围栏，狂奔到柜枱办理手续，由于情况混乱，有柜枱职员在维持秩序期间被推撞致擦伤。



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由于影片中打尖的旅客行为太疯狂，仿如电影《尸杀列车》的丧尸，网民一度以为是有人用AI生成影片的恶作剧。

仁川国际机场公社及其他消息来源向韩媒证实事件，且类似事件7月份已发生最少5宗，主要涉及中国旅客或代购商。报道指，由于仁川往中国的航线，客机近日由空中巴士A320更换为A350，座住增加约100个，相信有旅客不愿花更多时间排队而集体打尖。



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韩联社报道指，仁川机场表示之后将加强维护排队秩序，并且考虑在排队区域的伸缩围栏柱之间安装塑胶隔板，防止再有人穿越插队。