美企拟用卫星照亮大地计划获批 随时随地黑夜变白昼

未来，地球的自然日夜规律或将被打破，部分地区有望在日落后随时获得阳光照射。近日，美国联邦通讯委员会（FCC）已正式批准加州初创企业Reflect Orbital推进其首个「太空反射镜」示范计划。

该公司以「太阳光供应商」自居，计划将一枚名为「Eärendil-1」的卫星发射至近地轨道，以测试将阳光直接反射回地球表面的技术可行性。据澳洲广播公司（ABC）报道，按照公司的设想，这枚卫星将搭载四面长约18米的超薄镀铝薄膜反射镜，并在距离地面约625公里的低地球轨道上运行。

在初期测试阶段，首颗试验卫星预计只能在地表投射出一道约5公里宽、亮度较弱且不断移动的光斑，目标是在特定区域内营造持续数分钟的照明效果。尽管初期成效有限，Reflect Orbital表示，此项技术未来可广泛应用于建筑工地照明、夜间搜救任务，甚至能为太阳能发电厂延长有效日照时间，从而大幅提升发电效率。

长远而言，该公司期盼最终能部署多达五万颗同类卫星，借此向太阳能发电厂、城市管理者或大型活动主办方提供定制的太空照明服务，开创一套全新的商业模式。届时，指定地区将可在日落前后获得更强烈的光照，最长可持续约一小时。不过，受限于轨道与太阳照射角度的物理限制，这类卫星主要只能在黄昏与黎明前后发挥作用，目前仍无法在大部分的深夜时段提供持续照明。