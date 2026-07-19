英候任首相贝安德弃数码身份证计划 18亿英镑预算改用于民生纾困

绰号「北方之王」的（Andy Burnham）将于7月20日履新英国首相，他已表明上任后将放弃推行数码身份证计划。

年初有近300万人联署反对

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贝安德的办公室昨日（19日）表示，新政府需要重新调动资源并调整优先次序，原本拨给数码身份证计划的人力与物力，将转用于缓解民众生活开支等最急需资金的领域。

去年11月，英国预算办公室估计，未来三个财政年度需为该计划投入大约18亿英镑（约190亿港元）。而在今年1月，在有近300万人签署议会请愿书反对引入数位身份后，政府改变了策略。

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英国数码身份证（常被称为「Brit Card」）是施纪贤（Keir Starmer）任内提出的数位身份认证计划，原意为打击非法黑工与移民，让合法居民可将个人身份、国籍及工作权等凭证整合于手机内，以证明在英可合法工作等用途。不过，此举亦被外界质疑成本过高且涉嫌侵犯私隐。

接替施纪贤的贝安德将于周一（20日）觐见英王查理斯三世，正式宣誓就任首相。