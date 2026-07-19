纽约市长正研究联大会议逮捕内塔尼亚胡 以痛斥：煽动敌意制造新闻

纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）在今日（7月19日）表示，他正与市政府法律团队研究，是否能在以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）9月出席联合国大会期间将其逮捕。但有关言论随即遭到以色列方面强烈抨击。

内塔尼亚胡否认被国际刑事法院通缉

马姆达尼接受《纽约时报》访问时指出：「我认为内塔尼亚胡应该到海牙受审，他是受到国际刑事法院指控的战争罪犯。」不过，马姆达尼承认自己不确定是否有权指示纽约警察局拘留外国领导人，因此正与市政府律师商讨。他表示：「纽约市法律允许我做什么，我们就会做什么。」

马姆达尼过去曾表明，若受到国际刑事法院通缉的领导人到访纽约，包括内塔尼亚胡和俄罗斯总统普京，他都将要求纽约警方执行逮捕令。

而国际刑事法院于早2024年以加沙战争期间涉嫌犯下战争罪和危害人类罪为由，向内塔尼亚胡发出逮捕令，不过他对此全盘否认。

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以色列驻联合国大使达农发文反击。dannydanon@X

以色列驻联合国大使达农（Danny Danon）随后在社交平台X发文反击，批评马姆达尼没有专注履行市长职责及应对纽约日益严重的反犹太主义，反而透过攻击以色列来煽动敌意、制造新闻。

达农强调，马姆达尼的言论不会改变任何事实，内塔尼亚胡仍将按计划前往纽约，在联合国大会上「陈述以色列的立场，以及捍卫本国公民的坚定权利」。

内塔尼亚胡此前亦曾指责马姆达尼支持哈马斯，并在纽约一个电台节目中表示，他认为马姆达尼「暗地里憎恨美国」。