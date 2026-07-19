伊朗局势︱亲伊媒体发布「去哪杀特朗普」影片 揭其车队路线安保漏洞 

在美国与伊朗关系持续紧张之际，与伊朗革命卫队关系密切的法尔斯通讯社（Fars News Agency）近日发布了一段题为「Where to Kill Trump?（去哪里杀特朗普？）」的英文宣传影片。内容宣称已掌握美国总统特朗普的车队行经路线，并点出疑似的安保漏洞。该影片一度在社交平台X上流传，随后已被移除。

部分路线地图与现实不相符

伊朗报章刊「复仇名单」 特朗普、内塔尼亚胡等13名美以欧官员遭点名。Hamshahri 图片

伊朗报章刊「复仇名单」 特朗普、内塔尼亚胡等13名美以欧官员遭点名。Hamshahri 图片

伊朗近日列出一份西方领袖暗杀名单，特朗普也在其中。法新社

根据外媒报道，该影片声称分析了特朗普在 2024 年至 2026 年间的安保规划，并模拟其从佛罗里达州机场前往海湖庄园（Mar-a-Lago）的车队行驶路线，更将途中一处桥梁标示为可接近车队的位置。此外，影片亦模拟了特朗普从纽约拉瓜地亚机场（LaGuardia Airport）前往特朗普大厦（Trump Tower）的行车动线。

不过，外媒指出影片中部分路线与公开的地图资讯并不相符，且特朗普的部分车队路线已因应安保需求作出调整，因此影片内容的准确性并未获得独立证实。

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近期有伊朗媒体刊登了一份以「复仇」为主题的名单，将特朗普、以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）等多名西方领袖列入其中，部分人物照片更被加上了狙击瞄准镜的图样。

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此外，在已故伊朗最高领袖霍梅尼（Ayatollah Ali Khamenei）的国葬期间，德黑兰街头亦出现多幅针对美国的大型政治宣传看板。其中一幅描绘特朗普与其家人躺在覆盖有美国国旗的棺木中，并写上「Blood for Blood（血债血偿）」字样；另一幅则以英文及波斯文写着「We Kill Trump（我们杀了特朗普）」，再度引发国际社会关注与议论。