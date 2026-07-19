Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美伊互轰伊朗称停止履行停火协议 美国发全球旅游警示

即时国际
更新时间：12:40 2026-07-19 HKT
发布时间：12:40 2026-07-19 HKT

美国与伊朗互相袭击的攻势持续升温，伊朗副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今日表示，德黑兰已停止履行停火协议规定的所有承诺。另一方面，美国国务院因应紧张局势加剧，发布了全球旅游警告。

 

相关新闻：伊朗局势︱亲伊媒体发布「去哪杀特朗普」影片 揭其车队路线安保漏洞 

暂时无望重回谈判

根据彭博社（Bloomberg News）报道，加里巴巴迪今日在伊朗国营电视台表示，美伊两国在巴基斯坦斡旋下达成的协议实际上已被放弃。

他指的是美伊先前同意停火，并展开为期60天的谈判以敲定最终协议；当时的协商内容包括重新开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）及限制伊朗发展核计划。

加里巴巴迪更指出，由于美国践踏并停止履行其所有承诺，根据双方签署的「伊斯兰马巴德谅解备忘录」（Islamabad Memorandum of Understanding），德黑兰目前也已全面停止履行所有承诺，不再执行该协议。

彭博社指出，美伊双方持续一周的互相攻击已不再局限于严格意义上的军事目标，还波及了桥梁、港口及其他公共设施，这显示上月签署的脆弱停火协议几乎没有恢复的希望。

相关新闻：伊朗袭击约旦致两美军死亡　美军再向伊朗发动空袭

另一边厢，美国国务院今日因中东紧张局势恶化而发布全球旅游警示，呼吁美国公民注意可能出现的安全威胁、旅游行程中断及美国海外利益受损的风险。

美国国务院透过声明表示，由于中东紧张局势加剧，当前安全环境依然复杂，存在局势非预期升级的可能性。

国务院建议全球美国公民提高警觉，尤其是在中东地区的民众，并应密切留意最近的美国大使馆或领事馆发布的安全警示。
此外，美国国务院提醒，航班取消及领空不定期关闭等状况，均可能会影响旅客的行程安排。

最Hit
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
世界杯2026｜英格兰6：4法国夺季军 麦巴比压美斯成史上入球王
足球世界
6小时前
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
18小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
15小时前
1999年台中潘阿爱3母女命案。 中时资料图
奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌
奇闻趣事
6小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
22小时前
筲箕湾一带暂停食水供应，水务署派出水车。
筲箕湾停水︱多幢大厦无食水 有餐厅暂停营业 水务署派水车应急
突发
1小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
21小时前
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
00:29
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
突发
12小时前
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门
申诉热话
4小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
20小时前