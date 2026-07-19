伊朗局势︱美伊互轰伊朗称停止履行停火协议 美国发全球旅游警示

美国与伊朗互相袭击的攻势持续升温，伊朗副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今日表示，德黑兰已停止履行停火协议规定的所有承诺。另一方面，美国国务院因应紧张局势加剧，发布了全球旅游警告。

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暂时无望重回谈判

根据彭博社（Bloomberg News）报道，加里巴巴迪今日在伊朗国营电视台表示，美伊两国在巴基斯坦斡旋下达成的协议实际上已被放弃。

他指的是美伊先前同意停火，并展开为期60天的谈判以敲定最终协议；当时的协商内容包括重新开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）及限制伊朗发展核计划。

加里巴巴迪更指出，由于美国践踏并停止履行其所有承诺，根据双方签署的「伊斯兰马巴德谅解备忘录」（Islamabad Memorandum of Understanding），德黑兰目前也已全面停止履行所有承诺，不再执行该协议。

彭博社指出，美伊双方持续一周的互相攻击已不再局限于严格意义上的军事目标，还波及了桥梁、港口及其他公共设施，这显示上月签署的脆弱停火协议几乎没有恢复的希望。

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另一边厢，美国国务院今日因中东紧张局势恶化而发布全球旅游警示，呼吁美国公民注意可能出现的安全威胁、旅游行程中断及美国海外利益受损的风险。

美国国务院透过声明表示，由于中东紧张局势加剧，当前安全环境依然复杂，存在局势非预期升级的可能性。

国务院建议全球美国公民提高警觉，尤其是在中东地区的民众，并应密切留意最近的美国大使馆或领事馆发布的安全警示。

此外，美国国务院提醒，航班取消及领空不定期关闭等状况，均可能会影响旅客的行程安排。