加拿大山火︱安省省长称关税威胁「不可接受」 倡美国多买木材助森林管理

加拿大山火持续蔓延，产生的烟雾与火屑已波及邻国美国，美国总统特朗普日前更扬言，会把加国山火造成的经济损失计入加拿大应付的关税之内。针对美方的指责，加拿大安大略省（Ontario）省长福特（Doug Ford）于7月18日作出强烈反驳。

相关新闻：加拿大山火 | 特朗普指责加国没妥善管理森林 世界杯决赛或受空气质素影响

加美在自然灾害中互相扶持

福特表示，特朗普政府和美国国会议员在加拿大全力扑灭火灾期间，发表威胁性与批评性的言论是绝对不可接受的。他强调加美两国人民关系友好，且一向在自然灾害中互相扶持，正如早前美国加州发生山火时，加拿大亦曾派出飞机前往火场投掷水弹协助救援，因此未来若美国遭遇困境，加拿大同样会毫不犹豫地提供支援。

为了回应美方对森林管理的质疑，福特同时向特朗普政府提出建议，促请美方取消对加拿大软木材征收的关税。福特指出，美国现时有30%至33%的建筑用材源自加拿大，如果美方希望加拿大能加大力度砍伐并管理森林，就应该全面开放进口通道并增加采购，因为提升木材出口量将直接有助于加拿大进行更大规模的森林砍伐工作。

相关新闻：逾800处山火热浪夹击加拿大 多伦多空气严重污染官方吁减户外活动

特朗普在17日写道：「我们认为加拿大应该对此负责，因为他们没有妥善维护其森林和灌木丛，导致美国不必要地遭受肮脏、污染和不健康的空气侵袭。」

特朗普又批评加拿大的森林管理属于「故意疏忽」，并指出山火烟雾已演变成每年给美国造成数十亿美元损失的难题。他表示将在日内致电加拿大总理卡尼要求交代应对措施，并扬言会将污染所造成的经济损失，直接计入加拿大目前所支付的关税之内。