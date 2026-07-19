Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗袭击约旦致两美军死亡　美军再向伊朗发动空袭

即时国际
更新时间：07:36 2026-07-19 HKT
发布时间：07:36 2026-07-19 HKT

美国军方周六（19日）表示，两名美军人员在约旦遭伊朗弹道导弹及无人机袭击后死亡，另有一名军人失踪。美国中央司令部（CENTCOM）其后宣布，美军向伊朗发动新一轮空袭，旨在进一步削弱伊朗军事能力，以及打击被指袭击美军的伊斯兰革命卫队。

美国中央司令部表示，两名美军人员于周五在约旦遇袭死亡，另有一名军人失踪，4名伤者被送往约旦医院治理后已出院，部分轻伤人员亦已返回岗位。事件令美军在今轮美伊冲突中的死亡人数增至16人，另有超过420名军人受伤。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台X发文悼念，称「他们的牺牲只会令我们更加坚定」。

 

美军中央司令部同日稍后表示，美军于美东时间下午6时左右向伊朗展开新一轮空袭，目标包括削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商船安全的能力，以及回应革命卫队对美军人员的攻击。

伊朗方面则声称，在美军连续多日空袭后展开反击。伊朗革命卫队表示，已向多个驻有美军的中东国家发动攻击，包括科威特、巴林及约旦。

伊朗官方媒体报道，革命卫队向约旦阿兹拉克（Al Azraq）美军基地发射导弹及无人机，并声称摧毁至少两架美军战机及其他军机。

最Hit
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
沈芝华80岁大寿 陈宝珠到贺「七公主」三人再聚头 多位殿堂级明星现身世纪同框
影视圈
13小时前
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
翁静晶揭秘「捉黄脚鸡」由来 「X先生」瞒阿姐级女友偷食15分钟改写一生 惊动警界猛人出手
影视圈
15小时前
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为自由 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
90后港女转行揸拖头！月薪$2.9万为兴趣 开工日常获逾23万点击：唔会厌倦又可以赚钱
生活百科
10小时前
方嘉柏 (左图左二) 与101岁余老太 (左图左) 开心聚会 相片截图来源： 谢玲玲IG@hlingling
方嘉柏与101岁余老太开心碰杯
马圈快讯
17小时前
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕。黎志伟摄
尖沙咀宝马「黑玻璃」惹截查 揭男司机终身停牌仍驾驶 当场被捕
突发
7小时前
鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
鸡蛋保存秘诀｜生蛋可存放1年？即学4步正确处理｜附带壳蛋/去壳蛋/熟蛋存放一览表
食用安全
14小时前
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
海洋公园企鹅变「世界杯神算」四强战果神准！阿根廷/西班牙决赛心水系呢队 网民：有见地！
生活百科
16小时前
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
「洗米嫂」陈慧玲晒性感泳照 身材Fit过少女 10岁细女Damiana近照样貌似足爸爸周焯华
影视圈
16小时前
红磡露宿婆婆｜29岁男涉袭击被捕 与婆婆素有积怨疑不满对方影响市容
突发
11小时前
01:13
5游客北海道自驾遭JR列车撞 消息：其中一名伤者为东九龙交通部警员
突发
10小时前