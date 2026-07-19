伊朗袭击约旦致两美军死亡　美军再向伊朗发动空袭

美国军方周六（19日）表示，两名美军人员在约旦遭伊朗弹道导弹及无人机袭击后死亡，另有一名军人失踪。美国中央司令部（CENTCOM）其后宣布，美军向伊朗发动新一轮空袭，旨在进一步削弱伊朗军事能力，以及打击被指袭击美军的伊斯兰革命卫队。

美国中央司令部表示，两名美军人员于周五在约旦遇袭死亡，另有一名军人失踪，4名伤者被送往约旦医院治理后已出院，部分轻伤人员亦已返回岗位。事件令美军在今轮美伊冲突中的死亡人数增至16人，另有超过420名军人受伤。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台X发文悼念，称「他们的牺牲只会令我们更加坚定」。

美军中央司令部同日稍后表示，美军于美东时间下午6时左右向伊朗展开新一轮空袭，目标包括削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商船安全的能力，以及回应革命卫队对美军人员的攻击。

伊朗方面则声称，在美军连续多日空袭后展开反击。伊朗革命卫队表示，已向多个驻有美军的中东国家发动攻击，包括科威特、巴林及约旦。

伊朗官方媒体报道，革命卫队向约旦阿兹拉克（Al Azraq）美军基地发射导弹及无人机，并声称摧毁至少两架美军战机及其他军机。