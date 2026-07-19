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伊朗局势︱美军连续8晚打击伊朗 兴建中核电厂被指是目标︱持续更新

即时国际
更新时间：18:41 2026-07-19 HKT
发布时间：18:41 2026-07-19 HKT

随著华府与德黑兰互相指责对方违反承诺、重启空袭与基础设施打击，美伊双方早前签署的停火谅解备忘录（MoU）早已名存实亡，中东地区再度面临全面升级的风险。

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7月19日最新消息

18:35
中国环球电视网引述伊朗原子能总署称，美国空袭的目标，是正在兴建中的达尔霍温核电厂。

15:02

据伊朗媒体19日报道，伊斯兰革命卫队在伊朗阿瓦士（Ahvaz）击落一架美军MQ-9型「死神」无人机。

美国海军陆战队MQ-9「死神」战机。美国海军陆战队图片
美国海军陆战队MQ-9「死神」战机。美国海军陆战队图片

14:06

伊朗军方称，已展开「闪电」行动第17阶段打击。美军阿达伊里营地（Camp Udairi）的弹药库，以及阿里．萨利姆基地（Ali Al Salem Air Base）的设备和人员库房，均遭到伊朗无人机的密集轰炸。

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11:38

美军称结束第八晚对伊朗打击行动，当地时间18日，美军中央司令部在社交媒体发布消息称，已于美东时间18日23时30分，结束第八晚对伊朗的打击行动。

美军中央司令部结束第八晚对伊朗打击。CENTCOM@X
美军中央司令部结束第八晚对伊朗打击。CENTCOM@X

10:59

伊朗国家电视台7月19日援引伊朗军方的话称，伊朗打击了科威特境内两个美军基地。

10:05

位于伊朗南部的战略要地格什姆岛上多个地点7月19日遭导弹袭击。据报道，随著美国19日早对伊朗发动新一轮打击，格什姆岛居民说，「有3至5枚导弹袭击了格什姆岛」。

10:00

有知情人士称，随著美国与伊朗的冲突加剧，五角大楼正加紧向中东地区增派战机，包括美国空军的F-16「战隼」战机和F-35「闪电II」隐形战机。

2名美军约旦遇袭身亡

1:22

美国中央司令部称，17日有两名美军人员在约旦遭伊朗弹道导弹及无人机袭击后死亡，另有一名军人失踪。美国中央司令部（CENTCOM）其后宣布，美军向伊朗发动新一轮空袭，旨在进一步削弱伊朗军事能力，以及打击被指袭击美军的伊斯兰革命卫队。

超过420名军人受伤

美国中央司令部表示，两名美军人员于周五（17日）在约旦遇袭死亡，另有一名军人失踪，4名伤者被送往约旦医院治理后已出院，部分轻伤人员亦已返回岗位。事件令美军在今轮美伊冲突中的死亡人数增至16人，另有超过420名军人受伤。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台X发文悼念，称「他们的牺牲只会令我们更加坚定」。

美军中央司令部同日稍后表示，美军于美东时间下午6时左右向伊朗展开新一轮空袭，目标包括削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商船安全的能力，以及回应革命卫队对美军人员的攻击。

伊朗方面则声称，在美军连续多日空袭后展开反击。伊朗革命卫队表示，已向多个驻有美军的中东国家发动攻击，包括科威特、巴林及约旦。

伊朗官方媒体报道，革命卫队向约旦阿兹拉克（Al Azraq）美军基地发射导弹及无人机，并声称摧毁至少两架美军战机及其他军机。

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