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德国上调全国安全警戒至「高度威胁」 内政部长：恐袭风险显而易见

即时国际
更新时间：06:45 2026-07-19 HKT
发布时间：06:45 2026-07-19 HKT

德国政府宣布上调全国安全警戒级别。德国内政部长多布林特（Alexander Dobrindt）接受当地《世界报周日版》（Welt am Sonntag）访问时表示，基于近期接获愈来愈多情报及安全报告，德国已将安全状态由原先的「抽象威胁级别」提升至「高度威胁级别」。

路透社报道，多布林特指德国必须随时防范恐怖袭击风险，「针对我国的袭击计划已显而易见」，包括关键基础设施、个人及公共机构均可能成为目标。

近年德国接连发生多宗严重袭击事件。其中一宗发生于2024年圣诞节前夕，一名来自沙特阿拉伯的医生驾驶租用的宝马轿车冲入东部城市马格德堡（Magdeburg）圣诞市集人群，造成6人死亡、数百人受伤，涉案男子上月被判终身监禁。

另一宗案件则涉及2024年西部城市索林根（Solingen）一个节庆活动发生持刀袭击，造成3人死亡、10人受伤。德国法院去年裁定一名受极端组织「伊斯兰国」（IS）思想影响的叙利亚男子罪成。

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