世界杯2026︱佛得角门将禾仙拿一战成名 驻华大使：收到多个省份邀请 正推动友谊赛交流

非洲国家佛得角今届世界杯表现惊讶，历史性杀入32强淘汰宝，成为全球球迷关注焦点，其中门将禾仙拿（Vozinha）更凭出色表现及关键扑救爆红。佛得角驻华大使阿林多·多罗萨里奥（Arlindo do Rosário）表示，中国球迷对佛得角队的支持令人感动，目前使馆已收到中国多个省份邀请，正积极推动佛得角国家队访华，并安排友谊赛交流。

佛得角冀到中国进行友谊赛

《观察者网》报道，多罗萨里奥接受访问时表示，佛得角队今届世界杯的表现令全球认识这个大西洋岛国，球队展现出的拼搏精神，也让佛得角的国际知名度大幅提升。他指，虽然佛得角并非传统足球强国，但球员在世界杯舞台上的表现，充分展现国家的韧性及斗志。

谈到中佛足球交流，大使透露，使馆近期已收到中国多个省份邀请，希望佛得角国家队能到中国进行友谊赛。目前双方正努力促成相关安排。他认为，今年适逢中佛建交50周年，透过足球推动两国人民交流，是加深双方友谊的良好机会。

佛得角驻华大使多罗萨里奥表示，近期已收到中国多个省份邀请，希望佛得角国家队能到中国进行友谊赛。governo.cv 图片

筹备与中国媒体及球员线上交流

他又表示，佛得角方面正筹备与中国媒体及球员进行线上交流活动，禾仙拿亦可能参与连线，与中国球迷分享世界杯经历，并讨论未来访华及足球合作。

多罗萨里奥指出，足球在佛得角有深厚群众基础，当地人形容足球「流淌在每个人的血液中」。虽然佛得角目前仍未完全建立职业化联赛，不少球员需要兼顾其他工作，但国家队的世界杯表现证明，只要有梦想和努力，小国同样能在世界舞台发光。

禾仙拿社交平台追踪人数急升

佛得角今届世界杯一路创造历史，分组赛先后逼和西班牙、乌拉圭及沙特阿拉伯，以小组第二身份晋级淘汰赛；在淘汰赛面对卫冕冠军阿根廷时，球队于90分钟内战成1比1，最终加时以2比3惜败。球队四场比赛面对三支世界杯冠军队伍，均未能在法定时间内击败佛得角，令这支非洲球队一战成名。

其中，门将禾仙拿成为球队焦点。据报，他在世界杯期间凭稳定发挥及多次精彩扑救吸引大量关注，社交平台追踪人数急升，成为佛得角队在国际间最具人气的球员之一。多罗萨里奥表示，球队的成功不仅属于球员，也代表整个佛得角民族精神，而禾仙拿等球员的表现，进一步拉近了佛得角与世界球迷的距离。