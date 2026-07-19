伊朗最高领袖斥美方违反停火谅解 称特朗普签名「毫无价值」

伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）批评美国多次违反早前与伊朗达成的停火谅解备忘录（MoU），形容美国总统特朗普（Donald Trump）的签名「毫无价值及缺乏可信度」。伊朗同时宣布暂停履行相关协议承诺，令美伊紧张局势进一步升温。

让美国吸取「刻骨铭心的教训」

穆杰塔巴周六发表书面声明表示，美方屡次违反由美伊两国总统签署的谅解备忘录，证明「美国总统的签字毫无价值且无效」。他又指，协议再次遭破坏，反映「霸凌、极权主义及野蛮行径」是美国政策的一部分。

他警告，美国若试图挑起战争，将付出更沉重代价，伊朗人民及「抵抗阵线」将会让美国吸取「刻骨铭心的教训」。不过，他亦呼吁伊朗国内维持团结，化解政治分歧，避免内部分裂。

穆杰塔巴称形容美国总统特朗普的签名「毫无价值及缺乏可信度」。路透社

伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）早前亦表示，因美国「违反承诺」，德黑兰已暂停履行近期达成的谅解备忘录内容。他表示，美方已停止履行《伊斯兰堡谅解备忘录》框架下的所有义务，因此伊朗亦不再执行相关承诺，目前正集中力量「保卫国家」。

美伊近期持续互相发动攻击，局势在停火安排破裂后再次恶化。外界担心，双方军事升级可能令冲突重新走向全面战争。

伊朗：美军空袭已造成至少50死

伊朗卫生部周六公布数字称，自6月27日以来，美军对伊朗发动的空袭已造成至少50人死亡、超过500人受伤。死者包括5名女性，以及2名18岁以下儿童及青少年；伤者中亦包括32名女性及18名儿童、青少年。