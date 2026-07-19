美伊战争｜美军空袭致50死逾500人伤 伊朗称暂停履行停火谅解备忘录

伊朗卫生部周六（19日）表示，自6月27日以来，美军对伊朗发动的空袭已造成50人死亡、超过500人受伤，其中死者包括5名女性及2名18岁以下儿童和青少年。

伊朗卫生部公共关系及资讯中心主管凯尔曼普尔（Hossein Kermanpour）在社交平台X发文表示，伤者中包括32名女性及18名儿童和青少年，未有透露其他伤亡详情。

伊朗宣布暂停履行早前与美国达成的停火谅解备忘录（MoU），指责美方率先违反协议承诺。伊朗副外长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，美国已违反并中止《伊斯兰堡谅解备忘录》框架下的所有承诺，因此伊朗亦决定暂停履行自身义务。

美军对伊朗发动的空袭已造成50人死亡、超过500人受伤。路透社

加里巴巴迪向法尔斯通讯社表示：「美国已违反并暂停在《伊斯兰堡谅解备忘录》框架下的所有承诺。我们也已暂停自己的承诺，不再执行相关内容，目前正专注于保卫国家。」

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美伊近期持续互相攻击，中东局势再度升温。双方军事冲突持续升级，尽管两国今年6月曾在巴基斯坦斡旋下签署《伊斯兰堡谅解备忘录》，希望结束战事并寻求达成长久和平协议，但停火安排已陷入停顿。