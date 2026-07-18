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Coupang｜仁川酷澎物流中心狂烧16小时 调动全国资源应对火势蔓延

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更新时间：22:54 2026-07-18 HKT
发布时间：22:54 2026-07-18 HKT

位于仁川的酷澎 （Coupang）物流中心发生火灾，狂烧超过16小时，尽管消防当局全国动员，这场清晨开始的大火，至深夜仍未受控。

当地清晨6点54分左右，有人拨打119报警，表示仁川市西区石南洞的酷澎物流中心6楼发生火灾。消防当局在上午9时许发布「第一阶段」应变命令，调动辖区内所有资源灭火。

由于火势透过外墙蔓延至7楼，消防大约在12时半升至「第二阶段」，调动邻近5个消防署的设备与人力支援。到了下午3时许，消防厅长决定发布国家消防动员令。李在明总统指示全力扑灭火灾和防止损害扩散，并彻底采取现场消防队员的安全措施。

起火楼层大量易燃家庭用品

截至当地晚上9时，即起火约14小时后，现场已投入近480名消防员、169台装备。由于建筑物内部的3段式货架与大量杂物起火，产生极高的热量与剧烈毒烟，内部视线几近为零，加上现场频繁传出爆炸声，消防人员不得不采取在建物侧边安全处防守、避免贸然进入内部的策略。

火灾原因和确切起火点尚未确定。据悉起火的6楼存放许多易燃的家庭用品，导致火势难以控制。仁川西部消防负责人在新闻发布会上表示：「一层楼大约有1万坪，相当于15个足球场的大小。」

酷澎CEO为引发公众忧虑道歉

酷澎物流服务公司CEO郑钟哲下午发表声明致歉，祝福在灭火过程中受伤的消防员早日康复，积极支持现场的灭火工作，并将全力配合当局的调查。”

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