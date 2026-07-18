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德国禁止代孕｜执政党「同婚」要员被爆赴美生育 争议声中辞职

即时国际
更新时间：22:19 2026-07-18 HKT
发布时间：22:19 2026-07-18 HKT

德国总理默茨所属的中右翼政党基民盟（CDU）国会党团主席施潘（Jens Spahn），被揭发赴美透过代孕生育，违背该党主张及德国法规。施潘在一片争议声中宣布辞职，默茨指其辞职「正确且不可避免」。

个人幸福与政治职务不可兼顾

据法新社报道，施潘在写给同僚的一封信中写道：「近日来，我逐渐意识到，与丈夫组建家庭并成为父亲的个人幸福，与我的政治职务是无法兼顾的。」

施潘（Jens Spahn）规避本国禁令赴美寻找代孕生育挨批。 路透社
施潘（Jens Spahn）规避本国禁令赴美寻找代孕生育挨批。 路透社

德国媒体本周早前透露，斯潘与丈夫近日迎来了由美国代孕母亲诞下的孩子，消息立即引发党内批评。基民盟强烈反对代孕，最近一次在2月的党代会上才投票决定维持德国的代孕禁令。

施潘起初试图为自己辩护，他在周五接受《图片报》播客专访时表示，为了代孕生育的问题「曾长时间与自己纠结」，隔天即承认无法平衡个人生育决定与党内期望。

反对党怒斥「双重标准」

党内有声音批评施潘的决定「完全不可接受」。极左的「左翼党」（Die Linke）领导人潘蒂萨诺（Luigi Pantisano）也怒斥「双标」。

默茨对施潘的辞职表示欢迎，称其辞职「正确且不可避免」。他肯定施潘协助基民盟重返执政的贡献，但也补充道：「公信力是政治中最宝贵的资产。」

现年46岁的施潘，曾在前总理默克尔任内，于新冠疫情期间担任卫生部长。近年他成为基民盟右翼阵营的代表性人物，尤其积极推动在移民问题上采取更强硬的立场。

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