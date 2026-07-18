日本正式通过《皇室典范》修正案 皇室可收养「旧宫家」后嗣传承血统
更新时间：21:37 2026-07-18 HKT
发布时间：21:37 2026-07-18 HKT
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日本参议院17日通过《皇室典范》修正案，保留了日本天皇皇位仅可由父系男性后裔继承的规定，让近几年日本民间「诞生女天皇」的讨论落空。
「女天皇」落空
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日本皇室目前共有16名成员，具有皇位继承资格的男性只有3位。皇室成员减少和皇位继承人不足问题日益受到关注，现年66岁的德仁天皇与皇后雅子只有一个女儿，即24岁的爱子公主。
针对日本皇室成员日益减少，特别是男性皇室成员数量减少的情况，此次修正案增加了「将允许皇室收养部分『旧宫家』男性后代，使其拥有皇位继承权」的条款。
而1947二战后被迫脱离皇族的「旧宫家」，虽然目前是平民，但仍属于皇族血统。今次修法并非直接恢复旧宫家身分，而是由现有皇族收养旧宫家父系男子，其日后出生的孩子才具有皇位继承资格。
旧宫家可恢复皇室身分
成为养子的资格为年满15岁以上，未婚且没有子女，意味着其本人可以按自己意愿决定是否被收养，一旦获收养即刻恢复皇族身分，随后不得依本人意愿再脱离皇籍。
根据日本宪法学者的调查，目前30岁以下且未婚的旧宫家父系男子至少有11人。
今次宪法修正案的另一个重点是，女性皇族成员虽不能成为女天皇，但她们与平民结婚后将可以保留皇族身份，丈夫与孩子则仍为平民，不会成为皇室成员。
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