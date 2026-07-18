《中国达人秀》刘凯潇移居新西兰邪教「教主」 涉杀女信徒弃尸罪成

曾参加《中国达人秀》的刘凯潇（Kaixiao Liu）数年前移居新西兰，由音乐人变身成宗教领袖，并与妻子肖兰月（Lanyue Xiao，音译）卷入一宗70岁女信徒死亡案。当局控其绑架、非预谋杀人、不当处置尸体、企图妨碍司法公正等多项罪名成立，法院将于8月判刑。

70岁女信徒越洋赴同居

刘凯潇当年在《中国达人秀》蒙眼唱歌。

2024年3月，奥克兰海港发现一具以胶袋层层包裹的浮尸，警方确认为来自中国海南的70岁妇人王书来，并查出她是为了追随「教主」刘凯潇而远赴新西兰，并住进其家中。

现年38岁的刘凯潇，2011年曾参加中国选秀节目《中国达人秀》，初赛即淘汰但获得知名度。据指他在2017年移居新西兰后，开始自封宗教领袖。

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死者王书来。 新西兰警方

检方指，信徒称他为Lord（主）或Master（主人），其妻为Queen（王后），他的住所名为「The Ark」（方舟）。他会「教导」追随者，又自己录歌在网上宣传，内容围绕救恩、耶稣等。

与女信徒立「身体之约」

据当局估计，有至少37个家庭追随刘凯潇，本案女死者王书来属于「第12号家庭」。她在2023年8月抵达新西兰，住进刘凯潇的「方舟」，同居者除了刘凯潇夫妇𨒇有4名孩子、刘凯潇父母，以及另外5名从中国来的女子。

刘凯潇网上发表歌曲等传教，抖音粉丝超过50万。

警方在屋内搜出的日记、笔记与信件等，内容显示这些信徒学习经文、照料儿童、种菜、做家务等，部份女性写下「身体之约」，承诺向刘凯潇奉献身体与灵魂。

王书来抵达当地后，因年纪较大未能适应新生活，经常被指违反「家规」，例如跪姿不直、吃饭太慢、去厕所太久等，被要求「悔改」。2024年3月，王书来逃走不成功，遭胶纸封嘴、塞入行李箱，可能因此窒息而亡。

刘凯潇夫妇在庭上否认绑架和非预谋杀人指控，主张检方缺乏证据证明王书来的具体死因，但最终被判罪成。刘凯潇母亲被控绑架罪成，刘父则不当处置尸体罪成。