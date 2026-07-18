泰国地方公务员考试集体舞弊 近6000人成绩异常

泰国地方公务员招考传出大规模舞弊，内政部一个委员会经调查后，于17日表示发现近6000人成绩有异常，名单已转交相关人事委员会，料撤销录取资格。泰国内政部常务次长昂西（Unsit Sampuntharat）表示，委员会在完成进一步审查后，将公布新的录取名单。

昂西17日公布表示，考试有约40万人报考，实际近28万人应考。调查人员对比全部考生的实际成绩以及官方公布的录取成绩，发现有近6000名考生成绩有异常。

泰国公务员考生在考试结束后离场。 法新社资料图

最新公布列举出3种异常情况：约3600人实际分数不及格，但公布时被调整成及格分数；约1700人实际通过考试，但公布的分数被提高，以提升名次。还有480人分数差距轻微，或者答题卡扫描影像不清晰，有待比对原始考试文件进一步核实。

警方上月暖武里府一处民宅，抓获10名涉嫌窜改考试成绩的疑犯。当局估计有多达9000名考生，曾向不法份子支付35万至80万泰铢（约8至18万港元）贿款，以确保考试取得高分、顺利录取。