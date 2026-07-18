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意大利女童长发吸入泳池排水孔 被扯入池底溺毙

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更新时间：17:04 2026-07-18 HKT
发布时间：17:04 2026-07-18 HKT

意大利传出泳池夺命意外，一名11岁女童随家人前往海滩度假村旅游，在游泳池戏水时，长发意外卷入池底排水孔，强大的吸力将她整个人拖入水底。一旁泳客见状尝试救人，但因头发缠住，完全拉不动。女童被救出时已失去意识后，送院宣告不治。

据《镜报》报道，这名11岁女童来自米兰 ，15日与家人一同前往伦巴底大区（Lombardy）滨海小镇塞斯特里莱万特（Sestri Levante）德斯卡尔佐海滨长廊（Descalzo promenade）一处海滩度假村度假。

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嫌海滩太热 室内玩水出事

由于海滩太热，女童为了避暑，走入一个水深较浅的室内小型泳池玩耍。没想到戏水时，头发意外靠近泳池的排水孔，被吸水管强大的拉力扯住，整个人被拖入水底。

目击民众见状立刻一拥而上，试图将女童拉出水面，但由于女童所有头发被牢牢吸入，怎么排都扯不出。

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头发紧缠多人抢救拉不出

数分钟后，救护人员赶抵现场，终于合力将受困女童从吸水阀中解脱，但此时女童早已失去意识。医护人员当场施展心肺复苏术，但女童完全没有任何反应，由医疗直升机载往热那亚（Genoa）的加斯利尼儿童医院（Gaslini Children's Hospital）加护病房，但抢救无效，最终仍身亡。

意大利媒体Sky TG24指出，警方正调查这宗悲剧是否涉及过失杀人，包括扣押泳池以厘清头发如何被卷入，同时对在场协助救人的目击者问话，并对女童母亲展开调查。

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