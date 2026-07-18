ABC、NBC拒播特朗普演说遭威胁除牌 通讯委员会展开调查

美国总统特朗普（Donald Trump）7月16日晚黄金时段在白宫发表全国电视演说，指美国选举系统存在「灾难性的缺陷」，美国ABC、NBC 等主流电视没有现场直播，被特朗普威胁「撒销电视牌照」，联邦通讯委员会主席确认，确实对「激怒特朗普」的电视网络展开调查。

相关新闻：特朗普指华干预2020年大选 窃取2.2亿选民资料 中国驻美使馆否认

2026年7月16日特朗普发表黄金时段演说谈美国选举问题，部分传媒认为是老调重弹。 路透社

特朗普在16日的演说中，指控中国干预2020年总统大选，又称美投票系统有「惊人漏洞」。美国广播公司（ABC）、全国广播公司（NBC）等主流媒体认为是老调重弹且缺乏实质证据，没有在传统主频道直播，只在串流平台转播。

特朗普怒轰「阴谋」

特朗普公开批评ABC和NBC 参与「选举阴谋」，并扬言要撤销广播执照。美媒Politico指出，特朗普第一任时的通讯委员会领导人曾否认会采取此类报复措施，但现任主席卡尔说，已多次对那些激怒特朗普的电视网络展开调查。

报道指出，卡尔已经开始审查NBC母公司Comcast的多元化政策，以及电视网与其他电视台持有人的关系。他也要求ABC旗下8间电视台提前续牌，但此举可能导致牌照被吊销。特朗普的保守派盟友敦促通讯委员会拒发广播牌照，特别是16日的演说之后。

美媒指出，实际上电视台有权决定是否直播总统讲话，也经常拒绝直播两党总统的演讲。质疑相关机构若因此拒发牌照，是否涉嫌违宪。