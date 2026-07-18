世界杯2026｜中美合办世界杯？ 特朗普笑称恩芬天奴说可以这么做

2026美加墨世界杯决赛即将于香港时间下周一（20日）凌晨上演。美国总统特朗普周五（17日）出席国际足协（FIFA）招待会时语出惊人，不但自爆曾亲自致电FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求覆核美国队球员的红牌停赛决定，更提议美国应单独再举办一届世界杯，他还说恩芬天奴提议由中美两国合办未来的赛事。

自爆致电恩芬天奴为红牌球员「求情」

据美国传媒报道，美国队前锋巴洛根（Folarin Balogun）在7月2日对阵波斯尼亚的16强赛事中，因踩踏对手脚踝领红牌被逐，按例面临停赛。特朗普在会上笑言，本届世界杯最难忘的时刻，便是他被迫致电恩芬天奴为巴洛根「求情」，要求让该球员继续作赛。

其后，FIFA破例宣布对巴洛根禁赛一场但「暂缓一年执行」。虽然美国队最终仍以1比4落败止步16强，但特朗普对覆核结果表示满意，认为这「消除了争议」。

相关新闻：加拿大山火 | 特朗普指责加国没妥善管理森林 世界杯决赛或受空气质素影响

美国总统特朗普和国际足总主席恩芬天奴出席国际足协招待会。 路透社

打趣指「中美合办航程短」

此外，特朗普在讲话中毫不客气地将矛头指向本届合办伙伴。他表示，美国应再次成为世界杯主办国，但前提是要将墨西哥与加拿大排除在外。他声称当初是自己客气地让两国加入，未来的方案应由美国独揽，以「消解大家的部分愤怒与不满」。

更引人注目的是，特朗普透露恩芬天奴提出一个破天荒的构思，建议未来可改由中国与美国共同合办世界杯。特朗普打趣地嘲讽道：「这样安排的话，赛事间隙的航程会『很短』，球员们一定会很喜欢。」

由于2030年及2034年世界杯主办权已名花有主，外界预料上述「中美合办」的言论仅属政客与球坛巨头之间的政治玩笑。