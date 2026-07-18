加州44年悬案｜深山无名女尸证实是「失踪富婆」 命案内情曝光

美国加州一桩44年悬案真相大白，一具无名女尸透过先进DNA鉴识技术，确认是身价高达2000万美元的房地产投资人加斯顿（Thelma Gaston）。加斯顿于1981年失踪，司法认定她被杀，疑凶早已入狱，但尸体一直下落不明。

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80岁富婆失踪 疑凶早已入狱

1981年6月28日，80岁的加斯顿离奇失踪，家门口留下一张纸条，宣称她要外出照顾病猫，从此杳无音讯。

检警调查发现，加斯顿生前拥有的一辆平治房车，停了在前伴侣、当时39岁的雷姆森（Lawrence Remsen）的家，雷姆森也曾伪造文件，试图将加斯顿的财富转移给自己，以及从银行提取10万美元。

检方指控雷姆森为了谋夺遗产杀人，他在调查期间曾失踪，同年9月试图从德州过境墨西哥时被捕。他宣称加斯顿是自然死亡，而他只是将遗体丢入海中。法官认定雷姆森谋财害命，判无期徒刑，但加斯顿的遗体始终下落不明。

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2年前重新化验腐烂骸骨

加斯顿于6月底失纵，同年11月28日，河滨郡（Riverside County）「糖包山」（Sugarloaf Mountain）有民众在捡柴火时发现浅墓中露出骸骨。当时骸骨已高度腐烂，警方曾展开大规模调查，但无法确认死者身分，死者长期被登记为「不明身份的谋杀案受害者」。

直到2024年11月，河滨郡警长法医局获得「失踪与不明身份遗体补助金」（Missing and Unidentified Human Remains Grant），重新掘出遗骸送往德州法医实验室Othram接受「法医级基因定序技术」，利用法医遗传谱系和牙科记录对比身份，终于在今年5月确认遗骸属于加斯顿。河滨郡警长法医局表示：「这次身份确认，让加斯顿女士重新拥有她的名字以及她自己的故事。」

雷姆森目前已83岁，仍在加州奇诺（Chino）男子监狱服刑，自2016年以来曾4次申请假释被拒，下一场假释听证会预定于2028年7月举行。