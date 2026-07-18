日本飞驒温泉酒店爆食物中毒 74住客用餐后上吐下泻

日本岐阜县高山市飞驒高山温泉的飞驒广场酒店（Hida Hotel Plaza），周四（16日）有74名男女住客在享用和食套餐后出现腹泻、呕吐等症状，当局判定为食物中毒事件。

腹泻送医 仍有9人住院

飞驒广场酒店的和食套餐包含飞驒牛肉、星鳗寿司等料理，当天一共有182人用餐，讵料后续多人腹泻送医，不适者年龄介乎40岁至80岁，目前仍有9人住院，所幸并无生命危险。

位于高山市飞驒高山温泉的飞驒广场酒店。维基百科

涉和食套餐 厨房被勒令停业一周

岐阜县事后勒令制作和食的厨房停业至22日为止，飞驒广场酒店官网表示，他们在收到保健所的指示后已对事发厨房消毒、丢弃所有食材和原料、展开员工培训并反省卫生管理系统，避免未来再度发生类似情况。