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日女网选手照片被改成AV封面 气炸贴文求助 拟控告片商

即时国际
更新时间：14:30 2026-07-18 HKT
发布时间：14:30 2026-07-18 HKT

日本职业女网选手园田彩乃在社交平台X发文，指控有AV片商在未经许可下，把她的照片拿来加工变成AV作品的封面，而且出演的女优也叫园田，令她气得贴文求助，吸引超过千万次浏览。

园田彩乃是在17日晚发文，表示在粉丝告知下才得知，有AV片商将她先前在社交平台发布的照片，加工成新作品的封面。该片由AV女优园田茉莉华主演，以19年资历女子网球运动员为背景。

园田彩乃质疑AV片商变造她的照片制作AV封面。X@sonoda_ayano
园田彩乃质疑AV片商变造她的照片制作AV封面。X@sonoda_ayano
AV女优园田茉莉华在作品照里的动作、场景，甚至连头发飞扬的角度都与园田彩乃原本的照片十分相似。X@sonoda_ayano
AV女优园田茉莉华在作品照里的动作、场景，甚至连头发飞扬的角度都与园田彩乃原本的照片十分相似。X@sonoda_ayano
日本职业网球选手园田彩乃。X＠ayano_1006
日本职业网球选手园田彩乃。X＠ayano_1006
许多网民都力挺园田彩乃捍卫自身权益。X＠ayano_1006
许多网民都力挺园田彩乃捍卫自身权益。X＠ayano_1006

网民力挺园田彩乃捍卫自身权益

园田彩乃对此强烈不满，并在X贴文向网民求助，询问是否有办法控告片商。

贴文吸引超过千万次点击，许多网民都力挺园田彩乃捍卫自身权益，并质疑AV女优园田茉莉华在作品照里的动作、场景，甚至连头发飞扬的角度都与园田彩乃原本的照片十分相似，作品背景也和园田彩乃一样，连将2张图相叠，也可发现几乎是会完全重叠在一起，网民因此要求片商E-BODY下架影片。

截至目前片商仍未作出回应，相关宣传发文也仍未删除。

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