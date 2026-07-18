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俄乌战争 | 乌无人机袭俄物流中心 酿7死24伤

即时国际
更新时间：13:54 2026-07-18 HKT
发布时间：13:54 2026-07-18 HKT

俄罗斯坦波夫州州长佩尔维绍夫周六在社交媒体上说，乌克兰无人机当天凌晨袭击了该州一处物流中心，造成7人死亡，24人受伤。与此同时，莫斯科地区也再度面临新一波的大规模无人机袭击。

佩尔维绍夫说，该州科托夫斯克市一处物流中心遭袭击，7名值夜班的员工死亡，另有24人受伤。物流中心仓库明火已被扑灭，消防救援工作仍在进行中。

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莫斯科附近一栋住宅大楼遭乌克兰无人机袭击，有窗户受损。路透社
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莫斯科近期遭乌克兰无人机多番施袭，有房屋损毁严重。路透社
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乌克兰近日一直攻击俄罗斯境内多个目标，基辅表示这是对莫斯科超过4年来对其领土发动轰炸的公平报复。

逾370架无人机袭莫斯科 大剖分遭拦截

俄罗斯Wildberries公司证实，其位于莫斯科地区科托夫斯克及埃列克特罗斯塔尔的物流综合设施遭到攻击，坦波夫地区设施发生的火灾已被控制，消防员仍在埃列克特罗斯塔尔救火。

俄罗斯首都市长索比亚宁周六凌晨表示，有超过370架无人机朝莫斯科地区发射，大多数在远距离已遭防空部队拦截，64架在接近莫斯科时被摧毁。

与此同时，由于华盛顿将外交焦点转移至与伊朗的冲突，由美国主导、旨在结束这场战争的外交努力在近几个月已陷入停滞。

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