美伊战争 | 美拟增派数十加油机扩大攻势 伊朗警告将主动进攻

美国总统特朗普日前在战情室会议中听取数项对伊朗的新军事计划后，正考虑发动大规模攻势，范围将超越美军现阶段在霍尔木兹海峡周边的打击。Axios新闻网站引述3名美国和以色列官员报道，美方已通知以色列，准备再向当地派遣数十架空中加油机，为可能扩大对伊朗的军事行动预作准备。面对持续升级的军事压力，伊朗警告称，若美方继续发动袭击，伊朗将由对等反击转入主动进攻。

特朗普考虑的选项包括轰炸发电厂等基础设施、进一步攻击核设施，让伊朗浓缩铀被埋得更深，以及轰炸疑似正在兴建的镐山地下据点。

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美军连续第七晚空袭伊朗 霍尔木兹海峡两油轮爆炸起火

特朗普正考虑向伊朗发动大规模攻势。法新社

伊朗向波斯湾国家发射导弹，反击美军攻势。法新社

美军将全面执行针对伊朗的海上封锁。法新社

美军在霍尔木兹海峡实施海上封锁，登船检查。法新社

特朗普拟日内扩大攻伊朗

美以官员表示，特朗普可能在未来几天内下令扩大军事行动。特朗普虽尚未作出最终决定，但似乎愿意升高战事，借由造成足够破坏，迫使伊朗政权开放霍尔木兹海峡，并接受他提出的核要求。

美国目前约有30架军用空中加油机部署在特拉维夫附近的本古里安国际机场，另有约30架部署在以色列南部的拉蒙机场。

伊朗则因顾忌可能招致大规模报复，尚未对以色列发动攻击。以方官员表示，美国希望未来几天再派遣数十架空中加油机，使部署规模恢复至战争初期水准。由于区内其他空军基地更容易遭伊朗攻击，对美军飞机较不安全，美方倾向让空中加油机从本古里安机场起降。

美军：将全面执行海上封锁

而美军在美东时间周五（17日）晚结束针对伊朗连续第7晚的打击行动，目标包括伊朗监视设施、军事后勤基础设施、地下武器储存设施及海上作战能力。美军出动了战斗机、无人机、军舰等作战力量。

美军中央司令部表示，美军将全面执行针对伊朗的海上封锁。14日下午重启封锁以来，美军已迫使4艘商船改变航道，击毁1艘，并登船检查1艘。目前，超过5万名美军在中东地区执行任务。

美媒：伊朗至少46死逾400伤

据美联社报道，美军近日的袭击已造成伊朗46人死亡、400多人受伤，其中包括17日桥梁袭击中死亡的8人。美国官员称，本周已有13名美军受伤。



伊朗对美军行动作出回应，伊斯兰革命卫队周五对位于科威特、约旦、卡塔尔等国的美军基地发动袭击，摧毁远程雷达系统、对地导弹发射平台、战斗机、加油机等军事设施，并造成科威特一座海水淡化厂严重受损。

伊朗：美伊谅解备忘录已实质失效

伊朗最高领袖军事顾问雷扎伊表示，美伊谅解备忘录已事实性失效，原因是美国率先违反5项前提条款，包括未推动以色列撤出黎巴嫩南部，在霍尔木兹海峡已有伊朗合法航道开放的情况下另行开辟非法航道，以及对伊朗海岸发动军事侵略。

他警告称，如果美国在未来几天继续发动袭击，伊朗将从对等反击阶段转入主动进攻阶段，并再次强调「一边谈判，一边战争的时代已经结束」。