日本奈良山区惊现母女双尸 已婚男涉案被捕 疑与死者有不伦关系

日本三重县伊贺市一对母女失踪多天，周五（17日）在奈良市山区寻获遗体，警方逮捕一名涉案已婚男子，怀疑他和其中一名死者有不伦关系。

三重县警方透露，今年2月7日，一名44岁女子曾因遭受暴力事件向警方报案，但其后失去联络。到了4月，女子的20岁女儿就读的大学发现她没来上学也找不到人，接著到5月时，伊贺市政府通报母女下落不明。

死去的母女来自三重县伊贺市。维基百科

44岁母与20岁女儿先后失踪

三重县警方对此立案侦查后，发觉奈良市已婚男子今北享宏涉嫌重大，连忙对其展开调查，从他口中隐约得知弃尸地点。

到周五，警方在奈良山区搜索，终于发现母女遗体，2人尸身皆用床单包裹，推测已死去多天，今北贵弘目前已承认了弃尸罪嫌。

今北贵弘是奈良市上班族，已婚的他和44岁死者疑有不伦关系。