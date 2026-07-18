环孢子虫病 | 美逾30州爆腹泻寄生虫疫情 确认源自Taco Bell生菜丝

美国超过30个州爆发会导致腹泻的环孢子虫病（Cyclospora）疫情，单是密歇根州就有5000多宗个案，其他州加起来则是2000多宗。美国疾病控制与预防中心（CDC）已确认源头来自5州Taco Bell门市供应的生菜丝(shredded iceberg lettuce)，呼吁消费者切勿食用。

CDC警告民众，不要食用印第安纳州、肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州和西维珍尼亚州Taco Bell的生菜丝。供应商加州泰勒新鲜食品公司（Taylor Fresh Foods）指出，这批生菜来自墨西哥中部农场。

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美国超过30个州爆发会导致腹泻的环孢子虫病。美联社

美国5州Taco Bell门市供应的生菜丝涉环孢子虫疫情。法新社

光顾Taco Bell后不适 俄亥俄州男提诉讼

一名自称感染孢子虫病的俄亥俄州男子已提出联邦诉讼，声称自己于6月14、21、23日在克利夫兰郊区一家Taco Bell餐厅用餐3次后，出现不适。

泰勒食品过去就曾引发过食源性疾病感染，该公司强调已下架所有相关生菜丝，而Taco Bell已从部分州供应商撤回可能受影响的生菜。

密歇根州逾100人入院

美国联邦卫生单位透露，随著不断调查下去，可能还会发现其他引发这波疫情的品牌、餐厅、零售商；密歇根州卫生官员表示，由于有不少病患回报自己没去Taco Bell用过餐，因此当局正在厘清这批生菜是否有卖到其他餐厅或商店。

环孢子虫是透过排泄物传播，若水果、蔬菜使用被粪便污染的水源浇灌或浸泡就有可能让人染疫，感染后主要症状为喷射性腹泻、拉水便，通常不会有生命危险，美国目前尚未有死亡病例通报，但密歇根州已有100多人住院治疗，其他州也有数十人入院。