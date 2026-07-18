Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

环孢子虫病 | 美逾30州爆腹泻寄生虫疫情 确认源自Taco Bell生菜丝

即时国际
更新时间：11:01 2026-07-18 HKT
发布时间：11:01 2026-07-18 HKT

美国超过30个州爆发会导致腹泻的环孢子虫病（Cyclospora）疫情，单是密歇根州就有5000多宗个案，其他州加起来则是2000多宗。美国疾病控制与预防中心（CDC）已确认源头来自5州Taco Bell门市供应的生菜丝(shredded iceberg lettuce)，呼吁消费者切勿食用。

CDC警告民众，不要食用印第安纳州、肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州和西维珍尼亚州Taco Bell的生菜丝。供应商加州泰勒新鲜食品公司（Taylor Fresh Foods）指出，这批生菜来自墨西哥中部农场。

相关新闻：
全美31州爆发寄生虫疫情 逾3000人感染 密歇根暴增逾千宗

美国超过30个州爆发会导致腹泻的环孢子虫病。美联社
美国超过30个州爆发会导致腹泻的环孢子虫病。美联社
美国5州Taco Bell门市供应的生菜丝涉环孢子虫疫情。法新社
美国5州Taco Bell门市供应的生菜丝涉环孢子虫疫情。法新社

光顾Taco Bell后不适 俄亥俄州男提诉讼

一名自称感染孢子虫病的俄亥俄州男子已提出联邦诉讼，声称自己于6月14、21、23日在克利夫兰郊区一家Taco Bell餐厅用餐3次后，出现不适。

泰勒食品过去就曾引发过食源性疾病感染，该公司强调已下架所有相关生菜丝，而Taco Bell已从部分州供应商撤回可能受影响的生菜。

密歇根州逾100人入院

美国联邦卫生单位透露，随著不断调查下去，可能还会发现其他引发这波疫情的品牌、餐厅、零售商；密歇根州卫生官员表示，由于有不少病患回报自己没去Taco Bell用过餐，因此当局正在厘清这批生菜是否有卖到其他餐厅或商店。

环孢子虫是透过排泄物传播，若水果、蔬菜使用被粪便污染的水源浇灌或浸泡就有可能让人染疫，感染后主要症状为喷射性腹泻、拉水便，通常不会有生命危险，美国目前尚未有死亡病例通报，但密歇根州已有100多人住院治疗，其他州也有数十人入院。

最Hit
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨戴绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
23小时前
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
豪花180万翻新单位变烂尾 熟人介绍照中伏 名牌浴缸遭换平价货 大律师：宜先循民事追讨
家居装修
5小时前
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠
投资理财
18小时前
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
张伟文一年半冇冲凉 疑遭护老院严重疏忽照顾 经理人方俊指院舍隐瞒压疮病情丨独家
影视圈
13小时前
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
02:34
星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获
申诉热话
2小时前
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
55岁李英爱与75岁老公近照激罕曝光 「防腐级冻龄」掀讨论 《大长今》女神曾陷小三疑云
影视圈
14小时前
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
02:28
宏福苑听证会︱委员会627页陈词 宏业工人天台吸烟、起火现场CCTV首曝光
社会
17小时前
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？
影视圈
13小时前
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙
投资理财
5小时前