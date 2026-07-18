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美大使坐超级游艇抵威尼斯 触发反美示威 警民一度冲突

即时国际
更新时间：10:16 2026-07-18 HKT
发布时间：10:16 2026-07-18 HKT

美国驻意大利大使费尔蒂塔（Tilman Fertitta）周五乘坐超级游艇抵达威尼斯，触发示威抗议。数百名示威者高喊反对美国在中东政策的口号，并试图接近警员守卫的游艇，期间爆发警民冲突。

费尔蒂塔这艘长达384呎的超级游艇在意大利警方快艇和水上电单车护航下，驶入威尼斯航。这是费尔蒂塔为庆祝美国独立250周年而进行的意大利海岸线巡回行程中一站。

示威者群情激愤。路透社
示威者群情激愤。路透社
示威者展示反美横额。路透社
示威者展示反美横额。路透社
美国驻意大利大使费尔蒂塔坐游艇到访威尼斯，触发示威抗议。美联社
美国驻意大利大使费尔蒂塔坐游艇到访威尼斯，触发示威抗议。美联社
美国驻意大利大使费尔蒂塔的超级游艇在威尼斯泊岸。美联社
美国驻意大利大使费尔蒂塔的超级游艇在威尼斯泊岸。美联社

300人高喊美国滚蛋口号

约300人聚集抗议，游行队伍中举著标语，例如「费尔蒂塔必须下台」、「让美国滚蛋」、「威尼斯不应被利用」或「亿万富翁没有容身之地」。示威者接近游艇停泊的威尼斯历史中心区域、七烈士海滨大道（Riva dei Sette Martiri）时，被警方阻止继续前进，双方一度发生冲突。

示威者也表达了对被占领土上巴勒斯坦人民的支持，指责以色列在加沙犯下种族灭绝罪行。

示威者斥特朗普政策加剧中东冲突

示威者表示，费尔蒂塔是特朗普政策的代表，他们说这些政策正在加剧冲突，支持以色列在加沙的军事行动，并推高全球经济不稳定和物价。

反对派议员谴责这次巡航花费纳税人金钱，指出游艇每次访问都需要部署海军、海岸警卫队和警察以确保安全。

策划今次示威的组织谴责费尔蒂塔傲慢，形容是「特朗普式政治的产物」。

美意领袖近期关系紧张

该组织表示，继一年前美国亿万富翁贝索斯在威尼斯举行高调婚礼后，费尔蒂塔的访问对当地居民来说是一记新的「耳光」，其中一些人正面临艰难维持生计的困境。

美国总统特朗普与意大利总理梅洛尼近期关系紧张，梅洛尼坚决否认特朗普关于她在最近的7国集团峰会上「恳求」与他合照的说法。而费尔蒂塔否认2人关系破裂的说法，并表示特朗普和梅洛尼有著牢固的私人关系。

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