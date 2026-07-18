鹿儿岛5岁童浸温泉失踪近1个月 终寻获遗体 父母当场泪崩

日本鹿儿岛县雾岛市一处温泉设施上月发生5岁男童失踪案，搜救人员周五（17日）在事发温泉会馆下流约700米处，寻获一具全身赤裸的男童遗体，特征与失踪男童高度吻合，警方认为就是失踪男童。在现场现场焦急守候的男童父母接获噩耗后，痛哭失声。

失踪男童田中岭臣居于熊本县八代市，他于6月21日与父亲、母亲及2岁弟弟一家4口，前往雾岛市天降川旁的嘉例川之汤温泉，在设有室内浴池及露天风吕的家庭汤屋浸温泉。在父母先行起身离开浴室前往更衣室时，男童便顿时失去了踪影，至今已3个多星期。

大批人员持续搜索。kurorimama/Threads

图为案发温泉其中1间汤屋。かれいがわの汤 IG

涉事温泉位于鹿儿岛县雾岛市。かれいがわの汤

家族汤屋离奇失踪 搜索逾3星期

警方与消防员研判，男童可能是独自离开浴室后走向河边，随后不幸被河水冲走，因此持续展开搜救。

在周五上午，当地警方与消防部门动员约70名搜救队员，在温泉设施周边的川流展开全面搜救。上午9点19分左右，搜救队在距离男童失踪地点下流约700米处的天降川沿岸，发现一具被流木及碎石掩埋的男童遗体。警方表示，死者身上并未穿著衣服，身高约115厘米；由于遗体身高与失踪男童大致吻合，研判就是该名男童。

父母焦急守候 等来噩耗

男童父母亦在现场焦急守候，男童父亲在搜救前受访时曾悲痛表示，希望尽快带儿子回家，未料最终等来噩耗，男童母亲更在遗体被发现后于现场痛哭失声。目前当地警方正对遗体进行身分确认及死因调查。

参与搜救的人员表示，受到降雨影响，河川水量大增，增加搜索难度。