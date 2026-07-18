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Truth Social | 特朗普贴文变摇钱树 毫秒间读取月费叫价78万

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更新时间：08:48 2026-07-18 HKT
发布时间：08:48 2026-07-18 HKT

特朗普媒体与科技集团（Trump Media & Technology Group）宣布推出一项名为Truth API的付费服务，让社交平台Truth Social的付费客户能以最快速度看到特朗普的贴文。新服务预计8月正式上线，据报拟向华尔街交易员及投资公司收取每月高达10万美元（约78万港元）的服务费。

由于特朗普贴文经常引发股市、汇市及油市等金融市场剧烈波动，这项服务能令客户在毫秒间取得贴文，因而受到金融业界关注，等于将美国总统的市场影响力商品化，让付费客户最快取得资讯，抢占交易先机。

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Truth Social推付费服务 可最快取得特朗普贴文 抢占市场先机

特朗普的Truth Social贴文变摇钱树。美联社
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特朗普在Truth Social拥有1290万名追踪者。路透社
特朗普在Truth Social拥有1290万名追踪者。路透社
特朗普经常就伊朗战事及其他地缘政治等时事议题发文。路透社
特朗普经常就伊朗战事及其他地缘政治等时事议题发文。路透社

签3年约可获折扣 每月只需47万

据《金融时报》报道，特朗普媒体与科技集团与潜在客户洽谈时，开价每月最高10万美元，出售毫秒间取得特朗普Truth Social贴文的Truth API数据服务，引发华尔街强烈反弹。

消息人士称，该集团也提出了一项折扣计划，如果公司签署3年合约，每月只需支付6万美元（约47万港元）。

这项服务的目标客户是交易公司及对冲基金，可全年365日、每日24小时提供贴文，较Truth Social平台一般更新快，令付费用户取得「以毫秒计」的优势。一间美国市场基建公司行政总裁表示，毫秒级优势在高频交易及系统化量化对冲基金业界具重大意义，相信相关机构将对此产品甚感兴趣。

资讯牵动市场 别无选择只能付费

自营交易公司及对冲基金一向愿意为超高速数据服务支付巨额费用，原因是应对牵动市场的消息时，每一毫秒都足以左右盈亏。为了取得牵动市场的资讯，有对冲基金高层形容，市场中人别无选择只能付费，一旦消息滞后便可能损失惨重。

特朗普在Truth Social拥有1290万名追踪者，经常就伊朗战事及其他地缘政治等时事议题发文，贴文屡屡牵动金融市场。报道指出，去年特朗普政府暂停对多国实施的一系列关税前夕，特朗普曾在Truth Social发文称现时是买入的好时机，其后标普500指数单日暴涨9.5%，创下该指数历来罕见的单日升幅纪录。

民主党议员批利用总统职位牟利

他亦曾多次公开赞扬辉达（Nvidia）、苹果（Apple）等个别上市公司，带动相关股价上扬。近期在与伊朗爆发战事后，特朗普3月23日发文称与伊朗方面进行了非常良好且具建设性的对话，触发油价急挫。

美国参议院银行委员会首席民主党议员沃伦批评，这是「一项利用总统职位牟利、让华尔街发财，却对美国人毫无帮助的恶劣计划」。

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