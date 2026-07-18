加拿大山火 | 特朗普指责加国没妥善管理森林　世界杯决赛或受空气质素影响

美国总统特朗普将近日席卷北美多地的山火烟雾归咎于加拿大，并指有关空气质素恶化情况可能影响周日举行的世界杯决赛。白宫官员周五将与国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）会面，商讨纽约新泽西一带山火烟雾可能带来的健康风险。

特朗普要求加国交代 称将损失计入关税之内

美国多地近日受山火烟雾影响，数以百万计民众处于危险空气质素环境，并被要求留在室内。全国目前有68处大型山火正在燃烧。加拿大方面，周四有约835宗山火同时活跃，其中112宗失控，主要集中在曼尼托巴省、萨斯喀彻温省及安大略省。

特朗普在社交平台Truth Social发文，指责加拿大「没有妥善管理森林及灌木」，导致「脏、受污染和不健康的空气」吹入美国，形容情况「危险而完全不可接受」。他又称会在日内致电加拿大总理，要求交代应对措施，并指加拿大的做法属于「故意疏忽」，更声称污染造成的损失应计入加拿大目前所付的关税之内。

特朗普的言论随即引来支持者回应。俄亥俄州共和党参议员莫雷诺（Bernie Moreno）在社交平台X发文，指美国不应为加拿大领导层的疏忽付出代价，并提到过去四年录得破纪录山火，造成长期环境破坏。

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不过，安大略省省长福特（Doug Ford）则反驳，指加拿大过去亦曾协助美国应对加州山火及北卡罗来纳州飓风。他说，美方与其抱怨，不如提供支援，并强调：「我们也曾为美国朋友做过同样的事。」

未来24小时评估是否为世界杯决赛制定应变安排

白宫FIFA工作小组负责人朱利安尼（Andrew Giuliani）则表示，未来24小时内会评估是否需要为世界杯决赛制定应变安排。他说，已与FIFA通话，稍后会再作讨论，并希望烟雾会继续向南移动，甚至能有些雨水帮助减弱情况。

山火烟雾周四已从加拿大安大略省西北部飘至美国东北部部分地区，令空气质素下降、天空变得灰暗。加拿大环境部向多伦多发出空气质素健康指数10+警告，列为「极高风险」；美国明尼苏达州及纽约州居民亦被提醒留意不健康空气。