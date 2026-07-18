美军连续第七晚空袭伊朗 霍尔木兹海峡两油轮爆炸起火

美军中央司令部（CENTCOM）表示，美军于美国东部时间17日下午3时对伊朗发动新一轮军事打击，为连续第七晚采取相关行动。美方称，攻击目标是「继续削弱伊朗军事能力」。

美军摧毁伊斯兰革命卫队海上监视网络

美军表示，较早前已攻击伊朗南部沿海地区，包括摧毁位于阿曼湾港口恰赫巴哈尔（Chabahar）的一座监视塔。美方指，该设施属于伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的海上监视网络，多年来用于追踪及锁定途经霍尔木兹海峡的商业船只。

美军中央司令部公布，新一轮大规模行动持续约7小时40分钟，美军出动战机、无人机及军舰，发射精确制导武器，打击数十个伊朗军事目标，包括沿海监视及防空设施、军事后勤基础设施，以及海上作战相关设施。

美军袭伊桥梁至少酿7死

伊朗则指，美军袭击造成南部多座桥梁受损，至少7人在港口城市班达尔哈米尔（Bandar Khamir）的桥梁袭击中死亡。伊朗媒体报道，伊朗中部城市亚兹德（Yazd）附近亦传出遭「敌方」炮弹攻击，但地方官员表示未造成人员伤亡。

伊朗革命卫队表示，两艘油轮在通过霍尔木兹海峡以南一条「布雷航道」后发生爆炸并起火。路透社

伊朗革命卫队表示，两艘油轮在通过霍尔木兹海峡以南一条「布雷航道」后发生爆炸并起火。伊朗国营电视台引述革命卫队声明称，在美国「侵略」停止前，地区将无法出口化肥，甚至「一滴石油及天然气」也无法输出。伊朗半官方媒体亦报道，美国海军陆战队早前在霍尔木兹海峡附近登上一艘油轮，而也门外海另有武装人员登船并扣押一艘船只，引发外界对红海另一条重要能源航道安全的忧虑。

科威特发电及海水淡化设施遭伊朗攻击

伊朗同时向多个驻有美军基地的海湾国家发动反击，包括科威特、卡塔尔及巴林。科威特当局表示，一座发电及海水淡化设施遭伊朗攻击，造成设备损毁、火警及多个发电单元停止运作。科威特高度依赖海水淡化供应饮用水，当局正评估损毁情况并加紧修复。

伊朗亦声称攻击巴林境内美军无人机基地，并以弹道导弹及无人机摧毁巴林主要人工智能中心；伊朗海军则表示，向印度洋北部一艘美方目标发射岸基反舰巡航导弹，迫使对方离开射程范围。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）对局势升级表示关注，特别忧虑「伊朗及区内其他地方的民用基础设施遭受攻击」。他呼吁各方避免进一步升级冲突。