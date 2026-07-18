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苹果公司超越英伟达 重夺全球市值最高公司宝座

即时国际
更新时间：05:04 2026-07-18 HKT
发布时间：05:04 2026-07-18 HKT

苹果公司（Apple）周五超越晶片巨头英伟达（Nvidia），重夺全球市值最高的上市公司宝座，反映投资者正重新评估人工智能（AI）发展前景，科技股龙头排名再度洗牌。

市场情绪改变 重新评价苹果

路透社报道，截至周五（17日），苹果市值约4.88万亿美元，股价大致持平；英伟达股价下跌3.5%，市值回落至约4.86万亿美元。市场排名变动显示，投资者开始将目光由Nvidia等最直接受惠AI热潮的企业，扩展至其他科技公司。英伟达过去近一年一直稳坐全球市值第一，而苹果则是自去年4月以来首次重返榜首。

BRI财富管理投资主管Meadows表示，市场过去认为苹果在AI竞赛中落后，主因是公司没有大规模投入开发AI模型，但现时市场情绪已经改变。她指出，苹果较少受到大额资本开支影响，并更有能力透过服务收入、生态系统及硬件升级将AI技术变现，因此市场重新评价苹果，主要反映对其盈利持续性的信心，而非单纯押注AI概念。

Nvidia过去近一年一直稳坐全球市值第一，而苹果则是自去年4月以来首次重返榜首。路透社
Nvidia过去近一年一直稳坐全球市值第一，而苹果则是自去年4月以来首次重返榜首。路透社

外界一直认为苹果在AI竞赛中落后，今次重登全球市值第一，亦反映公司正积极巩固在AI领域的地位，并可能影响市场对行政总裁库克（Tim Cook）卸任前表现的评价。库克预计于今年9月将行政总裁职位交棒予现任硬件主管特纳斯（John Ternus）。

Siri或成苹果最大AI优势

苹果上月推出延后多时的Siri升级版本，希望透过新版语音助手缩窄与大型科技公司及AI初创企业的差距。部分分析师认为，苹果最大的AI优势，在于数十亿部iPhone内储存的大量个人资料，有望令Siri提供更精准及更实用的回应。不过，由于相关资料受到私隐保护限制，苹果仍需寻找方法，在保障私隐的前提下释放其商业价值。

英伟达去年10月成为全球首间市值突破5万亿美元的企业，远远抛离其他竞争对手。不过，分析认为，今次被苹果超越，未必代表两家公司实力出现根本改变。英伟达仍然是AI基建投资的主要受惠者，其图像处理器（GPU）继续支撑生成式AI发展，未来若市场情绪转变，仍有机会重新夺回全球市值第一的位置。

 

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