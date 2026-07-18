奈良鹿一年增222头创新高 爱护会吁勿乱喂食防营养过剩

日本奈良公园鹿只数量持续增加。负责保护鹿群的「奈良鹿爱护会」16日公布最新调查结果，显示公园内鹿只总数达1687头，创有纪录以来新高，较去年增加222头。不过，爱护会提醒，游客喂食鹿仙贝以外的人类食物，可能导致鹿只营养过剩，并引发其他问题。

爱护会表示，近年喂食蔬菜、剩饭等非指定食物的情况增加，使部分鹿只营养状况改善，促进繁殖，每年均有新生小鹿出生。同时，由于鹿群数量增加，部分鹿只开始离开公园范围，到附近民居及农地觅食，造成家庭菜园作物受损的情况亦有所增加。

爱护会自1953年起每年进行鹿群数量调查，今年于7月15日及16日安排约40名工作人员，以目测方式统计鹿只数量。结果显示，目前奈良公园共有雄鹿411头、雌鹿990头，以及幼鹿286头。

爱护会表示，近年喂食蔬菜、剩饭等非指定食物的情况增加，使部分鹿只营养状况改善，促进繁殖。路透社

在截至今年6月底的一年间，共有198头鹿死亡，其中72头为幼鹿。死因以交通事故最多，共录得47宗。

爱护会事务局长山崎伸幸指出，近年幼鹿因追随母鹿而突然冲出道路，增加交通意外风险。他呼吁驾驶人士在奈良公园附近行驶时减速，避免撞伤鹿只。

奈良鹿是奈良公园著名象征，每年吸引大量国内外游客到访。爱护会亦提醒游客，喂食鹿只时应只提供官方出售的鹿仙贝，避免喂食其他食物，以保障鹿群健康及维持生态平衡。