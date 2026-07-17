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墨西哥恰帕斯外海7.3级地震 多国有震感 美国发出海啸警报后解除

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更新时间：23:36 2026-07-17 HKT
发布时间：23:36 2026-07-17 HKT

墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）外海周五（17日）发生黎克特制7.3级地震，强烈震动远至危地马拉及萨尔瓦多，多地居民走到街上避险。目前当局未接获伤亡或重大损毁报告。美国海啸预警中心一度发出海啸警报，其后解除。

美国地质调查局（USGS）表示，地震发生于墨西哥恰帕斯州马德罗港（Puerto Madero）附近海域，震源深度约15.2公里。美国地质调查局其后修正早前公布的数据，将地震规模由7.4级调整至7.3级，震源深度亦由10公里修正为15.2公里。

地震发生后，美国海啸预警系统一度表示，震央300公里范围内的沿海地区可能出现危险海啸波，并对墨西哥及危地马拉太平洋沿岸地区发布海啸警报。美国海啸预警中心指出，部分墨西哥及危地马拉沿岸地区海面可能一度升高至高于正常潮位0.3米至1米。不过，当局其后表示海啸威胁已经解除。

墨西哥海军部长莫拉莱斯（Raymundo Morales）表示，预计海啸影响有限，海水水位升幅不会超过半米，但仍呼吁民众暂时远离海滩。地震后，墨西哥、危地马拉及萨尔瓦多亦录得多次余震，其中部分余震达5至6级。

墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）表示，政府已启动紧急应变程序，但恰帕斯州及邻近的塔巴斯科州（Tabasco）暂未发现异常情况。危地马拉总统阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）亦表示，当地没有传出死亡个案。

在危地马拉首都危地马拉城（Guatemala City），地震令多幢建筑物摇晃，不少居民及办公室职员受惊走到街上避难。当地传媒亦播出政府大楼启动安全程序、安排人员撤离的画面。

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