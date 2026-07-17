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贝安德当选工党党魁周一接任首相 誓言团结工党给人民希望

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更新时间：19:28 2026-07-17 HKT
发布时间：19:28 2026-07-17 HKT

绰号「北方之王」的贝安德（Andy Burnham）周五正式成为英国执政党工党党魁，预料周一正式接任首相一职，将成为英国10年来第7位首相。他在确认成为党魁后随即发表演说。

唯一候选人直接当选

英国工党周五举行特别会议，确认贝安德是唯一达到党魁参选门槛的候选人，因此无需进入党员投票环节，直接当选。贝安德随即发表演说，表示工党团结一致，他会「将这份团结的力量，献给那些等待政治赋予希望已久的人民与地区」。

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贝安德在一片欢呼声与掌声中成为工党新党魁。 路透社
贝安德在一片欢呼声与掌声中成为工党新党魁。 路透社

贝安德赢得了全场热烈的起立鼓掌，他激动地说：「多么激动人心的时刻！」并补充道：「我已经准备好了。」他在感谢即将卸任的施纪贤后，随即阐述施政展望。

他承诺结束党内派系斗争，打造「一个工党团队」，并将成为「北方、南方、东方、西方、苏格兰、威尔斯和北爱尔兰的领袖」。他誓言要团结全国人民，为共同的目标而努力。

冀团结工党 赋予人民希望

由于目前工党在议会下院占多数，英国无需就首相更替举行全国大选。英国传媒报道，预计施纪贤将于下周一（20日）正式辞任首相，国王查理斯三世随后将邀请贝安德组建新政府。

现年56岁的贝安德曾任英国文化大臣、卫生大臣等职，2017年至今年6月担任大曼彻斯特市长。今年6月，他在马克菲尔德选区补选中获胜，重返议会下院，为接任首相铺路。

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