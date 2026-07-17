新加坡男在峇里岛掐死印尼籍女友 任由尸体发臭带新欢回家

一名26岁新加坡籍男子，涉嫌在峇里岛勒毙印尼籍女友，留着遗体腐烂发臭不理还带新欢回家。死者弟弟周四发现尸体后报案，男子随即落网。

疑犯名字缩写为「MZ」，入境记录显示，他以游客身份进入峇里岛，自2025年起逾期居留。死者是26岁、来自中爪哇的女子，与疑犯交往约一年。

新加坡男子涉杀印尼籍女友，在峇里岛落网。 POLRESTADENPASAR / IG

新加坡男子涉杀印尼籍女友，在峇里岛落网。 POLRESTADENPASAR / IG

根据调查， 死者因提出分手惹怒疑犯，掐颈长达15分钟，死亡时间大约是7月10日凌晨4时左右。死者的弟弟多天无法联络死者，15日前往出租屋查看即闻到异味，最终发现遗体，报警求助。

被分手掐颈15分钟

死者弟弟曾质问疑犯「姐姐在哪里？」疑犯心虚骑电单车逃走，联合警队当晚在3小时内极速抓人，10时许就在努拉莱绕道（Jalan Bypass Ngurah Rai）将疑犯拘捕。

一名以「DP」代称的目击者告诉警方，她在登巴萨一间桌球店工作，在店内认识疑犯，近日开始交往，曾上过事发出租屋。据报她也闻到异味，询问疑犯时，他情绪激动并发怒。

MZ被控以谋杀罪和严重伤人致死罪，这两项罪名最高可判处15年监禁。