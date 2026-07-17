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乌干达游学团巴士失控撞大石翻车 20学生与学校创办人罹难

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更新时间：18:40 2026-07-17 HKT
发布时间：18:40 2026-07-17 HKT

乌干达东部发生严重车祸，一辆载有游学旅行团的巴士在山路上失控撞石，车上至少20名学生和1名成年人死亡。这是该国近年来最严重的儿童交通事故之一。

当地官员指出，初步调查显示，巴士在切克瓦蒂特山（Chekwatit Hill）路段发生机械故障，之后失控偏离道路，最后撞上路边一块大石头后翻车。

事发于当地晚上8时许，车上载有恩德杰国王大卫小学（King David Junior School）的师生，据报他们刚结束游学之旅，曾游览旅游热点锡皮瀑布（Sipi Falls）。

学校创办人不幸罹难

地方政府部长巴鲁加哈拉（Balaam Ateenyi Barugahara）在现场透过X平台发布消息称：「令人悲痛的是，20名儿童和1名成人不幸离世，这名成年人恰好是创始人兼董事塞卡德（Tadeo Ssekade）。」

目击者分享的影片显示，巴士损毁严重，当地居民纷纷上前救助受伤的儿童。

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