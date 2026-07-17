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富士山登顶｜日本99岁阿婆受伤坚持继续爬 最终体力难支报警获救送院

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更新时间：17:39 2026-07-17 HKT
发布时间：17:39 2026-07-17 HKT

日本一名99岁妇人挑战富士山登顶，不慎跌倒后仍试图继续挑战，结果动弹不得，周五在元祖7合目附近报警求助，由县警山岳救援队救出。

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元祖7合目附近的风景。 X
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综合日媒报道，这名99岁妇人来自福岛县磐城市，据悉有丰富的登山经验，几乎每年都会去富士山。她预留了充裕的时间，准备花数天时间慢慢爬，但15日不慎跌倒，导致腰部与臀部受伤，无法行走。

她尝试在登山小屋休息，可惜没有康复，17日仍想挑战登顶时，发觉走不下去，由同行友人在7合目附近报警求助。救援队用担架将她抬到5合目，由救护车送院。

警方提醒登山者根据自己的经验和体力做计划，「如果你对天气或身体状况感到不安，不要太勉强自己，请下山吧。」

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