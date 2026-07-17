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能量饮品︱英格兰明年4月起禁向16岁以下人士出售 忧过量咖啡因损睡眠注意力

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更新时间：16:48 2026-07-17 HKT
发布时间：16:48 2026-07-17 HKT

英国政府周四（16日）宣布，将从明年4月起，在英格兰禁止向16岁以下未成年人出售高咖啡因能量饮料，以保护儿童的健康。

一罐能量饮料等于2杯咖啡

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禁令涵盖每公升含超过150毫克咖啡因的能量饮料，适用于商店、自动贩卖机和网售。红牛（Red Bull）、魔爪（Monster）、Relentless和Prime等饮料将受到限制。一些知名品牌的能量饮料，所含咖啡因比2杯咖啡或4罐可乐还要多。低咖啡因软性饮料，如健怡可乐，茶和咖啡等则不受影响。

●能量饮品大多含高糖分。 资料图片
●能量饮品大多含高糖分。 资料图片

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官员表示，英格兰每天约有10万名儿童饮用此类饮料。过量摄取咖啡因会导致心跳加速、心律不整和癫痫发作，一些因过量摄取咖啡因而死亡的案例也偶有传出。

每日有10万儿童喝能量饮品

红牛含高量咖啡因。 路透社
红牛含高量咖啡因。 路透社

英国营养师协会指出，含糖的含咖啡因饮料也会导致肥胖和牙齿损伤。新规旨在降低儿童肥胖率，并预防睡眠失调、焦虑加剧、注意力不集中以及学业成绩下降等问题。

相关禁令有待议会批准，将由地方当局执行，违反规定的企业可能面临最高2500英镑（约2.64万港元）的罚款。北爱尔兰、苏格兰和威尔斯也在考虑实施禁令。

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