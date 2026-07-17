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日本初中生涉以不明喷雾袭击同学被捕 酿23人喉咙皮肤刺痛

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更新时间：16:09 2026-07-17 HKT
发布时间：16:09 2026-07-17 HKT

日本大阪府贝冢市一间中学17日上午发生攻击事件，有人在课室喷洒不明喷雾，23人报称喉咙及皮肤疼痛。警方指疑犯是一名在校生，似乎因学生发生冲突引起，涉事男生已被捕。

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或因起冲突引起袭击

事发于贝冢市立第三中学校，当局于上午10时40分接报，指「不明人士以喷雾攻击，有人受伤」。消防到场确认，约23人受伤，出现喉咙与皮肤疼痛等症状，部分人送院，所幸伤势不严重，皆无生命危险。

一名学生表示，今天是学期最后一天，课堂快要结束：「我们本来应该去参加社团活动，但广播通知我们回家。大家都吓坏了。」这名学生没受伤，但他说：「想到自己也可能成为目标，就觉得很可怕。」

警方表示，喷洒不明物质事件似乎发生在一个中二班级的课室，疑犯是该校一名约14、15岁的男学生，在校园外被捕。

市教育委员会表示，学生之间似乎发生了一些冲突，警方列为伤害事件进行详细调查。

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