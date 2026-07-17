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中国游客北海道自驾游 闯平交道撞JR富良野列车 5人受伤送院

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更新时间：14:43 2026-07-17 HKT
发布时间：14:43 2026-07-17 HKT

日本北海道上富良野町发生一宗涉及中国游客自驾游的车祸，一辆由中国游客驾驶的租赁车，突然闯越平交道并停在路轨上，随后遭疾驶而来的JR富良野线列车撞上，车上5人受伤送院。受到这宗事故影响，该路段列车停驶超过3小时，约有300名旅客行程受到延误。

事发于当地时间周四（16日）下午5时30分左右，该辆供外国游客自驾使用的租赁车，驶经JR富良野线的上富良野站与美马牛站之间的一处平交道时，因不明原因直接停在路轨正中央。当时一列JR富良野线的区间车正依行驶路线前进，紧接著便撞到租赁车，发出巨大声响，车身当场受损。

事故涉及JR富良野线列车。JR北海道
事故涉及JR富良野线列车。JR北海道

自驾游停路轨中央 遭列车撞上

涉事车辆内共有5名中国游客，包括2名男性及3名女性，年龄介乎10多岁至50多岁，为家人及朋友同行，是从中国来到北海道观光旅游，事发后全数送院治疗，所幸伤势均不严重。

至于JR列车上的63名乘客以及乘务人员，在事故中则未受到任何伤害，虚惊一场。

富良野线部分路段停驶逾3小时

受到事故影响，JR富良野线部分路段被迫暂停行驶超过3个小时，导致约300名旅客的行程受到冲击。目前警方正针对该辆轿车当时为何会停留在平交道内的原因，展开进一步的详细调查。

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