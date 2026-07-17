佛州迪士尼｜54岁男游客玩「小小世界」心脏骤停死亡

美国佛州奥兰多迪士尼乐园传出死亡事故，一名54岁男性游客在魔法王国「小小世界」（It's a Small World）船型游乐设施上心脏骤停，送院后不治。事发至今已近3个月，消息直到佛州农业暨消费者服务部（Department of Agriculture & Consumer Services）本周公布第二季主题乐园事故报告才曝光。

政府报告揭游乐设施事故

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《纽约邮报》报道，报告指出事发于4月24日，该名男子本身患心脏既有疾病，玩「小小世界」时突然心脏骤停。园区人员随即将他送往当地医院急救，但最终宣告不治。园方截至目前未就此事发表评论。

「小小世界」是佛州迪士尼世界1971年开幕首日即登场的元老级设施，乘客坐上船型设施，欣赏穿起著各国传统服装唱歌的人偶，游玩时间约10分钟，全程无急冲或惊吓设计，一向被视为老少咸宜的温和游乐设施。

「星际异攻队：宇宙倒带」室内旋转过山车。 Disney World

同一份报告还揭露其他意外事件，包括一名75岁女性搭乘太空山过山车，在下车后跌倒撞头；另有一名74岁男性乘坐「星际异攻队：宇宙倒带」室内旋转过山车后呕吐不适。

佛州当局要求各大主题乐园须通报游客在设施上出现健康问题且住院逾24小时的事件，季度报告是外界少数得以了解相关状况的渠道。外界估计，佛州迪士尼开业至今已累计约70名游客在园区内死亡，多与既有疾病或自然因素有关。