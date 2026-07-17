Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛州迪士尼｜54岁男游客玩「小小世界」心脏骤停死亡

即时国际
更新时间：15:04 2026-07-17 HKT
发布时间：15:04 2026-07-17 HKT

美国佛州奥兰多迪士尼乐园传出死亡事故，一名54岁男性游客在魔法王国「小小世界」（It's a Small World）船型游乐设施上心脏骤停，送院后不治。事发至今已近3个月，消息直到佛州农业暨消费者服务部（Department of Agriculture & Consumer Services）本周公布第二季主题乐园事故报告才曝光。

政府报告揭游乐设施事故

相关新闻：佛州迪士尼10日内惊传3宗死亡事件 「世界上最快乐地方」蒙阴影

《纽约邮报》报道，报告指出事发于4月24日，该名男子本身患心脏既有疾病，玩「小小世界」时突然心脏骤停。园区人员随即将他送往当地医院急救，但最终宣告不治。园方截至目前未就此事发表评论。

「小小世界」是佛州迪士尼世界1971年开幕首日即登场的元老级设施，乘客坐上船型设施，欣赏穿起著各国传统服装唱歌的人偶，游玩时间约10分钟，全程无急冲或惊吓设计，一向被视为老少咸宜的温和游乐设施。

「星际异攻队：宇宙倒带」室内旋转过山车。 Disney World
「星际异攻队：宇宙倒带」室内旋转过山车。 Disney World

同一份报告还揭露其他意外事件，包括一名75岁女性搭乘太空山过山车，在下车后跌倒撞头；另有一名74岁男性乘坐「星际异攻队：宇宙倒带」室内旋转过山车后呕吐不适。

佛州当局要求各大主题乐园须通报游客在设施上出现健康问题且住院逾24小时的事件，季度报告是外界少数得以了解相关状况的渠道。外界估计，佛州迪士尼开业至今已累计约70名游客在园区内死亡，多与既有疾病或自然因素有关。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
23小时前
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
关海山儿子关聪台湾当小贩近况曝光  尽褪明星光环亲切如街坊  移居40年拥3房生活无忧
影视圈
2小时前
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
移英三年惨遭绿帽 顾家港男惊揭太太连环出轨 暧昧对象震碎三观 妻坚决离婚背后藏「一残酷原因」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
01:46
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
5小时前
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
钟培生揭庄雅婷未成年曾主动搭讪：佢系我Fans 谈生B爆金句「生一个娶你返嚟做乜X嘢」
影视圈
5小时前
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 果商3招教拣靓货
03:41
星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货
申诉热话
7小时前
屯门官立中学16岁男生昏迷危殆转严重 警拘14岁男同学涉伤人
屯门官立中学16岁男生昏迷危殆转严重 警拘14岁男同学涉伤人
突发
2小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
22小时前
内地LV门店。蓝鲸新闻
LV控茶饮店侵权胜诉遭「杯葛」 内地门市冷清二手价大跌
即时中国
6小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
21小时前