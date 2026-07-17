印度节庆爆人踩人 至少2死逾100人受伤

印度东部普里市一年一度的贾格纳乘车节（Jagannath Rath Yatra）活动上发生人踩人事故，造成至少2人死亡，100多人受伤。

事发时，数以千计的信徒涌入奥里萨邦的贾格纳神庙，参加一年一度的贾格纳乘车节。这是印度规模最大、最受崇敬的节庆之一，去年也曾发生推挤事故，造成3人死亡。

当时民众正在进行庆祝活动，为给一辆救护车让路，现场发生大规模推挤。美联社

大批民众参加贾格纳乘车节。美联社

现场人潮挤拥。美联社

数千人参与节庆 为救护车让路致推挤

事发于神庙前方道路，当时民众正在进行庆祝活动，为给一辆救护车让路，现场发生大规模推挤，造成大批民众受伤，其中2人因伤势过重死亡。

活动现场一名警官表示，100多人因呼吸困难而被送往医院。大部分伤者已脱离危险，仍有部分伤者伤势严重。

奥里萨邦警方在社交平台X表示，救援人员为信徒提供急救与氧气。

去年大壶节人踩人至少39死

在印度，安全规范经常被忽视，大型集会经常发生群众推挤事故。去年1月，北方邦大壶节（Maha Kumbh）发生人踩人事故，造成至少39人死亡。



今年3月，比哈尔邦一场集会亦发生踩踏事件，至少8人死亡。

