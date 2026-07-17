伊朗局势︱革命卫队称突袭美军指挥中心 击毁直升机雷达致大量伤亡

美伊局势再度升级。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）今日（17日）宣称，已对美军位于叙利亚南部坦夫（Al-Tanf）地区的特种作战指挥中心发动突袭，并声称造成大量美军士兵死亡。

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伊朗称美国侵略持续就不会出口能源

综合多家外媒引述伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）报道，革命卫队在声明中表示，此次行动除了造成美军人员伤亡外，还摧毁了美军一套雷达系统及数架特种作战直升机。

革命卫队强调，此次突袭旨在报复美军在「纳斯尔行动2」（Operation Nasr 2）中所发动的第11波空袭。革命卫队同时发出警告，重申霍尔木兹海峡的完全控制权仍在伊朗手中；并表示只要美国持续进行侵略行为，该地区将不会出口任何石油或天然气。

伊朗南部阿巴斯港海军基地周日遭美军三艘水面无人艇袭击，发生剧烈爆炸。 右图显示其中一艘自杀式无人艇逼近基地。

美军恢复对伊朗海上封锁 伊朗多地传爆炸声 伊媒：霍尔木兹海峡发生交火。法新社

目前，美军持续对伊朗发动军事打击并实施海上封锁，近日更击停了一艘企图驶往伊朗港口的运油轮。对此，特朗普明示，不会为伊朗重返谈判桌设定任何时间期限死线。