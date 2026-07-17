加拿大山火 | 浓烟攻美国多州 空气污染达危险程度

加拿大山火产生的大量烟雾南移涌入美国，导致美国中西部和东北部地区超过1.15亿人口遭受不利健康的空气质量威胁，促使官方发出警告，呼吁居民应尽可能留在室内，这种情况或持续至周五（17日）。

在家中就闻到烟味

美国空气质量监测网站www.airnow.gov数据显示，伊利诺伊州芝加哥市空气中有害健康的细颗粒物（PM2.5）指数升至489，密歇根州底特律污染指数更达到600，为美国环境保护署（EPA）认定的「危险」等级2倍。这2州一些地区的居民称在家中就能闻到烟味。

纽约都会区遭遇危险空气污染，自由神像遭烟雾笼罩。美联社

底特律白茫茫一片。法新社

受山火影响，多伦多天空笼罩著雾霾。新华社

明尼苏达州、俄亥俄州北部以及安大略省一带的浓烟已达危险程度，包括明尼阿波利斯、密尔沃基和多伦多等主要城市空气品质也达到危险等级。从明尼苏达州一路向南延伸至马里兰州，共有10个州通报至少有部分地区的空气品质达到「不健康」等级。

明州取消户外表演

由于空气质素恶化，明尼苏达州周四取消多场户外表演、展览及其他活动。

在纽约，天空笼罩著橘色雾霾，空气中弥漫刺鼻气味，地方官员呼吁居民减少户外活动时间，并提醒老年人、孕妇，以及患有心脏病、肺部疾病等其他高风险族群留在室内。

正值世界杯决赛倒数

纽约都会区遭遇危险空气污染之际，正值世界杯决赛倒数。决赛将于19日在邻近的新泽西州举行，预计将有超过8万名球迷到场观赛。

美国国家气象局已针对受影响地区发出空气质量警报，预计中西部、东北部地区的烟雾弥漫状况持续至周四晚或周五。