SpaceX | 部分引擎未能启动 星舰第13次试飞自动中止

美国太空探索技术公司SpaceX重型运载火箭最新版本星舰V3（Starship V3），原计划周四（16日）从德州南部发射基地升空，进行第13次试飞，却在发射前不到1秒触发自动中止程序，任务被迫延后。

SpaceX行政总裁马斯克随后在社交平台X上表示，星舰V3部分引擎未能启动，触发了自动发射中止程序，SpaceX已开始卸除推进剂，可能在几天后再次尝试发射。

星舰第13次试飞自动中止。美联社

星舰第13次试飞任务被迫延后。美联社

火箭引擎已点火 发射程序突中止

马斯克之后又补充，为了确保飞行顺利，将拆下并更换2具猛禽引擎，最可能的发射时间落在下周初。

直播画面显示，星舰原定于美国中部时间周四下午5时45分（香港时间周五早上6时45分）发射升空，当时火箭引擎已经点火，但部分引擎未能顺利启动，在倒数计时至0秒时，发射程序中止。随后，该公司宣布当天的试飞任务取消。

原计划部署20枚星链卫星

今次试飞计划继续验证新一代星舰系统的性能，并首次部署20颗新一代星链卫星，原本计划在约1小时飞行期间释放。今年5月，新一代星舰系统在第12次试飞中首次亮相。

NASA目前正寄望星舰在未来几年内，协助将太空人送上月球，SpaceX也面临压力，必须让星舰赶上明年一项关键NASA测试飞行，为下一次登月任务铺路。